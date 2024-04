8 brand beauty fondati da uomini famosi

Il mondo della bellezza è sempre stato terreno fertile per l’innovazione e la creatività. Negli ultimi anni, sempre più uomini famosi hanno deciso di immettere il loro marchio nel settore, dando vita a brand che combinano glamour e sostenibilità.

In Italia ad esempio, Alfonso Signorini, noto giornalista e personaggio televisivo, ha debuttato nel settore della bellezza con il suo brand “Fluid”. La sua linea di prodotti per la cura del viso è stata accolta con entusiasmo dal pubblico italiano, grazie alla sua efficacia e alla sua attenzione per le esigenze specifiche della pelle.

Cinema e bellezza, i brand beauty degli attori

Jared Leto, famoso per le sue interpretazioni intense sul grande schermo, ha svelato il segreto dietro la sua impeccabile pelle con la sua linea di prodotti “Twentynine Palms”. Con formule pulite e ingredienti naturali, Leto ha creato una gamma di prodotti per la cura della pelle che riflettono il suo stile di vita sano e attento alla bellezza.

Un altro nome di spicco è Brad Pitt, celebre attore dal talento poliedrico. Pitt ha investito nel Château Miraval in Provenza, trasformandolo in un centro di produzione per i suoi cosmetici “Le Domaine”. Utilizzando gli scarti dell’uva, Pitt ha sviluppato una linea di prodotti di lusso che riflette la sua passione per la sostenibilità e la bellezza naturale.

Dalla musica alla cosmetica

Pharrell Williams, noto cantante e produttore discografico ha lanciato il suo brand “HumanRace”, Williams, una linea di prodotti cosmetici sostenibili e senza genere. La sua visione è quella di creare una bellezza inclusiva, che rispetti l’ambiente e promuova la diversità.

Ma non sono solo loro a entrare nel mondo della bellezza. Sean “Diddy” Combs, figura di spicco nel mondo della musica hip-hop e dell’imprenditoria, ha infatti creato il marchio “Sean John”, offrendo una gamma di prodotti che riflettono il suo stile lussuoso e sofisticato.

Un altro uomo famoso che ha fatto il suo ingresso nel mondo della bellezza qualche anno fa è Kanye West, noto rapper, produttore musicale e imprenditore. West ha lanciato il suo brand di cosmetici chiamato “Donda Cosmetics”, dedicato alla madre defunta, “Donda West”. Il marchio si concentra sull’innovazione e sulla diversità, offrendo una vasta gamma di prodotti per la cura della pelle e del viso. Kanye West è noto per la sua creatività e il suo spirito imprenditoriale, e il suo ingresso nel settore della bellezza è stato accolto con grande interesse. Con il marchio Donda Cosmetics, West ha cercato di portare avanti il suo messaggio di inclusione e di empowerment attraverso la bellezza

Dai campi di calcio alla bellezza

Allo stesso modo, David Beckham, ex calciatore professionista e icona dello stile, ha lanciato diverse linee di profumi e prodotti per la cura maschile, incarnando la sua personalità e il suo stile distintivo attraverso brand come “David Beckham Fragrances” e “House 99”.

Rimaniamo nel mondo del calcio con Cristiano Ronaldo, famoso giocatore portoghese, che ha lanciato la sua linea di prodotti per la cura personale “CR7”. Include profumi, prodotti per la cura dei capelli e accessori per il grooming maschile, riflettendo il suo stile di vita attivo e la sua attenzione per l’immagine personale.

Questi uomini famosi hanno sfruttato la loro notorietà e il loro stile unico per creare brand di successo nel settore della bellezza, offrendo prodotti di alta qualità che riflettono la loro personalità e il loro gusto distintivo.