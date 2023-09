3 brand che realizzano trucchi per persone con disabilità

Nel mondo della bellezza, l’inclusività è diventata una parola d’ordine, ma spesso si dimenticano le esigenze delle persone con disabilità. Fortunatamente, alcune aziende stanno cercando di colmare questa lacuna, creando prodotti di bellezza progettati per essere accessibili a tutti.

Guide di Terri Bryant

Uno dei pionieri in questo settore è Terri Bryant, ex truccatrice di celebrità, che ha affrontato sfide significative dopo che le è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. La sua esperienza personale l’ha ispirata a fondare GUIDE Beauty nel 2020, un marchio che si dedica alla creazione di prodotti per il trucco progettati per essere accessibili al più ampio spettro di persone, indipendentemente dalle loro capacità. Un dettaglio notevole è che il marchio ha come direttrice creativa l’attrice e sostenitrice Selma Blair, che soffre di sclerosi multipla. Questa partnership ha aggiunto una dimensione di autenticità all’impegno di GUIDE Beauty per l’inclusività.

Uno dei prodotti più iconici di GUIDE Beauty è la “Guide Wand”, un applicatore di eyeliner con un manico allungato e una punta piatta, curva e morbida. Questo design innovativo consente agli utenti di tracciare linee precise, anche se affrontano difficoltà motorie. Un’apprezzata soluzione per ottenere quell’occhio di gatto perfetto.

Meloway, il mascara pieghevole e il rossetto Hi-Rise

Un altro brand che sta facendo la differenza è Meloway, che ha creato un mascara con una bacchetta pieghevole. Questo mascara consente agli utenti di applicare il prodotto senza dover fare affidamento completamente sulle loro mani. Un’altra caratteristica interessante di Meloway è il rossetto Hi-Rise, che elimina il bisogno di un cappuccio separato. Il rossetto è contenuto in un tubetto facilmente apribile e applicabile anche da chi usa una sola mano, rendendo il trucco quotidiano più accessibile per tutti.

Kohl Kreatives e i kit di pennelli

La bellezza accessibile non si limita solo a chi ha problemi di motricità. Kohl Kreatives, un marchio britannico, offre un kit di pennelli per gli occhi con manici cuboidi che non ruotano, rendendo più facile l’uso per persone con disabilità visive. Questi pennelli hanno anche un sistema numerico in rilievo per facilitare l’identificazione tattile. Nel frattempo, un altro brand britannico, Blind Beauty, è nato dalla determinazione di Hazal Baybasin, fondatrice del marchio, che ha perso la vista a causa di un disturbo cerebrale. Le confezioni dei prodotti di Blind Beauty includono il braille, e le formule sono progettate per enfatizzare profumo e consistenza, aiutando gli utenti a distinguere i prodotti.

Quando l’accessibilità diventa una priorità in tutti gli aspetti della cultura, dagli edifici ai prodotti di bellezza, la società nel suo insieme ne beneficia. Terri Bryant ha dichiarato in un’intervista a Bust: “C’è stata a lungo l’idea sbagliata che si creino prodotti solo per coloro che sono ‘normodotati’ o per mercati di nicchia con disabilità specifiche. Vogliamo smantellare queste visioni antiquate e riformulare la narrativa sull’inclusione nel settore della bellezza”

“La verità è che siamo tutti unici, con caratteristiche, tonalità della pelle, competenze e abilità diverse. Sostenere la diversità attraverso metodi di progettazione inclusivi non solo riconosce, ma valorizza anche punti di vista ed esperienze diverse, e li utilizza per creare prodotti che ci consentono di condividere il nostro amore per il trucco” ha aggiunto.