3 prodotti all'acqua di riso che cambieranno l'aspetto dei tuoi capelli

L’acqua di riso, antico rimedio di bellezza, sta conquistando il mondo moderno, in particolare grazie al suo impatto sorprendente sui capelli. L’hashtag #ricewater e altri simili sui social ha raggiunto cifre straordinarie superando il miliardo di visualizzazioni e sottolineando l’incredibile popolarità di questo rituale antichissimo, noto come Yu-Su-Ru.

La storia antica di Yu-Su-Ru

La pratica di utilizzare l’acqua di riso per i capelli ha radici profonde nella lunga storia giapponese. Durante il periodo Heian, tra il 794 e il 1185 d.C., le dame di corte giapponesi pettinavano i loro lunghi capelli con l’acqua ottenuta dalla cottura del riso. Questo rituale, che si diffuse rapidamente in altre parti dell’Asia, è ora diventato una tendenza globale, con l’acqua di riso considerata una soluzione casalinga per avere capelli luminosi e sani.

Come preparare l’acqua di riso

Preparare l’acqua di riso è un processo semplice. Basta:

unire due tazze da tè di acqua fredda e una di riso ,

successivamente, lasciare il composto in un contenitore sigillato per 24-48 ore per garantirne l’efficacia attraverso la fermentazione.

Come usare l’acqua di riso e come inserirla nella propria hair routine

L’acqua di riso può essere utilizzata come pre-shampoo o post-shampoo. Massaggiare il liquido ciocca per ciocca sul cuoio capelluto e sulle lunghezze prima o dopo lo shampoo assicurerà risultati ottimali. Tuttavia, gli esperti consigliano di non trascurare il trattamento dopo lo shampoo, incorporando balsamo o maschera idratante, e concludendo con un finish sigillante come olio o siero.

Nonostante i benefici, è importante usare l’acqua di riso con moderazione. Gli specialisti avvertono che un uso eccessivo può prosciugare le riserve idro-lipidiche del capello, portando a secchezza e aridità. È fondamentale valutare la reazione del cuoio capelluto e delle lunghezze tra un trattamento e l’altro, iniziando con intervalli di circa 7 giorni.

Prodotti all’acqua di riso da acquistare e provare subito

Per coloro che preferiscono evitare la preparazione domestica, esistono numerosi prodotti cosmetici per la cura dei capelli contenenti acqua di riso. Questi prodotti offrono un modo pratico per integrare questo antico segreto di bellezza nella routine quotidiana.

BIONIDIS, Acqua di riso fermentato

BIONIDIS, Acqua di Riso Acqua di riso pronta all'uso per capelli, viso e collo. Nutriente e idratante. È a base di riso fermentato, Senza Parabeni, Senza Petrolati, SLS e SLES Free. 19 € su Amazon Pro biologica

a base di riso fermentato Contro Nessuno

Quest’acqua di riso, ad esempio, può essere utilizzata sia sul viso che sui capelli ed è a base di riso fermentato. Ideale per u primo approccio con questo ingrediente così ricco e prezioso.

Siero spray per capelli all’acqua di riso

Siero spray per capelli all'acqua di riso Siero per capelli all'acqua di riso formulato per stimolare la crescita dei capelli. In pratica confezione spray per essere vaporizzato dalle radici alle lunghezze 10 € su Amazon Pro lozione spray

stimola la crescita Contro Nessuno

Questo siero è stato pensato per agevolare l’applicazione sui capelli, grazie all’erogatore in spray.

Spray all’acqua di riso per capelli diradati

Spray all'acqua di riso per capelli diradati Trattamento specifico per la crescita e la ricrescita dei capelli a base di acqua di riso. Ideale da usare come balsamo per la chioma 11 € su Amazon Pro balsamo spray

stimola la crescita Contro Nessuno

Questa lozione spray a base di acqua di riso è stata pensata come se fosse un balsamo da applicare su tutta la lunghezza dei capelli, per stimolarne la naturale crescita.

Per concludere la nostra panoramica su questo rimedio antico e tradizionale, l’acqua di riso si sta dimostrando un alleato prezioso nella ricerca di capelli sani e luminosi, e i social stanno contribuendo a diffonderla anche dove non era poi così conosciuta. Sia che tu scelga di preparare la soluzione a casa o di optare per prodotti già pronti all’uso, l’acqua di riso merita un pochino di attenzione: potrebbe davvero essere la chiave per trasformare la tua chioma in una cascata di brillantezza.