3 prodotti per il "nuovo contouring" in versione 2022-2023

Da quando è nato, il contouring ha subito una specie di metamorfosi. Pensato dapprima per il cinema in bianco e nero, dove i truccatori dovevano far esaltare i volti degli attori anche senza il colore delle immagini, è stato usato prima dalle Drag Queen per realizzare il loro make up e poi sdoganato a partire dal 2016 circa da Kim Kardashian e dai social network.

Il contouring ha sempre rappresentato un tipo di make up “pesante”, elaborato e complesso, volto a cambiare la percezione dei connotati di un volto. Complice anche il gran ritorno di moda degli anni ‘90, si torna a parlare di questo tipo di trucco che interessa milioni di persone nel mondo. Le cose sono cambiate infatti nel 2020, quando il contouring è stato reinventato a favore della leggerezza e sì della “correzione” ma cercata per raggiungere una certa armonia complessiva.

Il nuovo contouring: come si realizza nel 2022-2023

Con gli anni sono cambiati i prodotti, le formule e la scelta commerciale, che è diventata sempre più ampia. Così, nel 2022 c’è un “nuovo contouring” che si fa largo tra le tendenze: è più morbido, leggero e naturale.

Viene sempre eseguito sopra una base realizzata nel modo più naturale possibile per uniformare l’incarnato, e si avvale dell’uso di un colore scuro solamente di una/due tonalità rispetto al proprio colore, per sfumare e “alzare” otticamente gli zigomi. C’è poi il blush per dare colore alle guance, al mento e alla fronte. Infine si usa un illuminante per dare tridimensionalità al viso.

Alcuni dei prodotti del 2022-2023 per realizzare il nuovo contouring

Vediamo insieme quali sono i prodotti ideali per cimentarsi in questa nuova e fresca versione del contouring, per migliorare il viso, senza mascherarlo troppo. Le regole sono le stesse: realizzare la base (con fondotinta e correttore), scegliere un tono scuro per le ombre (in crema o in polvere, a proprio piacimento), un blush e un tono chiaro (illuminante) per illuminare i punti luce del volto.

Dior – Backstage Face & Body Foundation

Per realizzare il nuovo contouring perfetto serve una base perfetta, da scegliere in base al proprio tipo di pelle. Le alternative sono tantissime, una di queste è rappresentata dal Dior Backstage Face & Body Foundation, abbinato all’occorrenza al correttore, per camuffare imperfezioni e occhiaie.

Huda Beauty Glowish Soft Radiance Bronzing Powder

Le proposte di Huda Beauty per realizzare un make up servendosi del contouring sono numerose, tra queste c’è anche un’alternativa in polvere, il Glowish Soft Radiance Bronzing Powder. Si tratta di polveri pressate estremamente pigmentate, con formula vegana e sostenibile, così come il packaging. Il 90% degli ingredienti è di origine naturale e le differenti tonalità disponibili permettono di individuare quella più corretta per ogni incarnato, per valorizzare luci e ombre del viso.

Charlotte Tilbury – Quick & Easy Make Up

Per gli amanti dei prodotti in crema, questo cofanetto di Charlotte Tilbury contiene ben tre prodotti in stick per un rapido make up “on the go”. Contiene tutto ciò che serve per il “nuovo contouring”: leggero ma allo stesso tempo in grado di sottolineare ombre e luci del volto. Contiene un blush, un illuminante e un altro stick versatile da usare su occhi e labbra come ombretto e rossetto.