The Kardashians è uno dei titoli più attesi della stagione per quello che riguarda le serie tv in streaming. La data ufficiale di uscita è il 22 settembre, con nuovi episodi in arrivo ogni giovedì sulla piattaforma Disney+. Insomma, ancora pochi giorni per tornare a vivere la quotidianità di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie e scoprire i retroscena delle loro vite. Storie private sotto i riflettori, con un ritmo e un’intensità che solo una famiglia vip e milionaria come questa può sostenere senza paura di mettersi a nudo davanti a tutto il mondo.

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione in arrivo, che anticipa alcuni dei temi che si vedranno negli episodi di The Kardashians. Non mancano le sfide personali e professionali delle protagoniste, alle prese con carriera, famiglia e, ovviamente, storie d’amore. Ci sarà il focus su un matrimonio da celebrare, tra preparativi e prove del vestito da sposa. E anche sulle problematiche tipiche della vita da neo mamma, dove alla felicità si affiancano momenti di sconforto e depressione. Spazio anche per le polemiche sul look di Kim Kardashian, che in occasione del MET Gala 2022 ha indossato lo stesso abito che Marilyn Monroe aveva quando nel 1962 cantò la celebre canzone “Happy Birthday Mister President” per il compleanno di John Fitzgerald Kennedy. Le telecamere arrivano anche a raccontare un problema di salute e un’operazione chirurgica preoccupante. Inoltre la famiglia si allarga con nuove nascite e bebè in arrivo…

Nonostante le critiche dell’opinione pubblica alle interviste, i media, i paparazzi, le pressioni per la gestione di business miliardari, nulla sembra riuscire a scalfire il legame familiare che tra le Kardashian rimane indissolubile, se pure con qualche litigio infuocato. Insomma tra successi e cadute, gioie e dolori, luci e ombre, sicuramente nella famiglia Kardashian non ci si annoia mai.

Il reality documentaristico al femminile che segue da vicino le avventure delle Kardashians aveva debuttato lo scorso aprile per la prima stagione, che ha avuto un ottimo successo di pubblico e quindi ecco in arrivo le nuove puntate.