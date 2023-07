3 tinte home made per 'provare' a rifare il neon purple buzz cut di Doja Cat

Doja Cat, la rapper di “Need to Know”, ha stupito i suoi fan con un nuovo e audace cambiamento di look: una fluo e audace rasatura neon purple “buzz cut”. La cantante ha condiviso le foto del suo nuovo stile sui social, mostrando sia la parte anteriore che quella posteriore della testa, quest’ultima decorata con un grande disegno raffigurante un ragno nero.

La cantante ha accompagnato le immagini con una didascalia contenente emoji a forma di ragno e ha voluto ringraziare la sua hair stylist, Jackie Bieber, rinomata per le sue originali e coloratissime creazioni.

Il nuovo look di Doja Cat: il neon purple buzz cut

Nelle foto condivise da Doja Cat, sono ben visibili anche i suoi numerosi tatuaggi sulla schiena. Nel mese di maggio, aveva svelato un massiccio disegno raffigurante uno scheletro di pipistrello che si estendeva su tutta la parte superiore della schiena. Successivamente, aveva aggiunto a quel tatuaggio un ragno sulla parte bassa della schiena, creando un collegamento tra i due disegni con una ragnatela che partiva dalla coda del pipistrello.

Le ragnatele sembrano essere un motivo ricorrente nella vita e nell’arte di Doja Cat. Nel video musicale del suo successo “Streets”, del 2019, la cantante si è presentata nei panni di un affascinante ragno cacciatore di uomini, indossando un body nero e trasparente e muovendosi in modo seducente verso la sua “preda”. Un uomo è stato intrappolato nella sua tela mentre lei continuava a cantare la canzone.

Già lo scorso anno, la cantante aveva cambiato radicalmente il suo aspetto, affermando che la rasatura e la depilazione delle sopracciglia l’avevano aiutata a sentirsi più sicura e a suo agio, come ha raccontato alla rivista Dazed per l’edizione invernale del 2022.

Come replicare la tinta di Doja Cat

Il look di Doja Cat e la sua capacità di stupire continuano a essere una fonte di ispirazione per i suoi fan, che seguono con entusiasmo ogni sua evoluzione artistica e di stile. Ecco allora come provare a replicare la sua stessa tinta e quali prodotti usare:

Schwarzkopf – Tinta per capelli Live Color XXL Ultra Brights, rosa shocking

Schwarzkopf - Tinta per capelli Live Color XXL Ultra Brights, rosa shocking Tinta semi-permanente rosa shocking dal colore intenso e brillante

La tinta di Schwarzkprof è una tintura per capelli semi-permanente che dura fino a 15 lavaggi: ideale per provare a replicare il look di Doja Cat. La qualità è garantita naturalmente anche dal brand, che si occupa da anni di tinte professionali per capelli.

Cera per colorare temporaneamente i capelli

Cera per colorare temporaneamente i capelli Questa cera per capelli temporanea permette di colorare facilmente i capelli. Disponibile in diverse tonalità.

Esistono alternative anche per chi non è propriamente deciso a cambiare in modo drastico il proprio colore di capelli. Questa cera colorata permette di cambiare temporaneamente colore dei capelli: è facile da pulire, si rimuove con acqua. Non lascia residui e soprattutto non provoca nessun danno ai capelli. Il brand assicura che la sua formulazione è composta da ingredienti naturali, vegetali e sicuri. È priva di metalli pesanti e non causa irritazione del cuoio capelluto.

Renbow Crazy Color Crema Colorante Vegetale per Capelli, Pinkissimo

Renbow Crazy Color Crema Colorante Vegetale per Capelli , Pinkissimo Quuesta crema semi permanente permette di colorare temporaneamente i capelli. Formula vegetale

Ecco un’atra opzione per replicare il colore di Doja Cat in modo temporaneo e farsi un’idea di cosa significa avere i capelli rosa o “purple”. Si tratta di una colorazione in crema semi permanente da applicare sui capelli. Il brand assicura una formula vegetale che non danneggia i capelli una volta applicata.