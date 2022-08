4 migliori creme e lozioni per quando la pelle prude

Eruzioni cutanee, pelle arrossata e pruriginosa, punture: la pelle irritata può creare disagi e problemi. Tra i disturbi cutanei più diffusi infatti c’è sicuramente quello della pelle che prude. Ma cosa succede tecnicamente alla nostra pelle quando sentiamo prurito? Generalmente si tratta di un danno e di un’irritazione della nostra barriera cutanea che reagisce con sintomi evidenti quali l’arrossamento e il prurito. Le cause possono essere numerose e possono variare nel corso della vita.

Tra le condizioni più comuni che creano prurito alla pelle, ci sono:

Psoriasi

Punture e morsi di animali e insetti

Infezioni fungine

Herpes

Allergie alimentari o cutanee

Dermatiti (o eczema)

Con l’età e lo stile di vita infatti possono subentrare condizioni diverse. Nonostante a scatenarla possano essere motivi diversi, il problema superficiale è sempre lo stesso: il disagio del prurito e la pelle arrossata e desquamata.

Conoscere la causa è fondamentale: se si soffre ad esempio di particolari allergie a cosmetici oppure di tipo alimentare, bisogna agire alla fonte, eliminando quel tipo di prodotto dalla nostra routine: esistono anche esami specifici per individuare sostanze a cui il nostro corpo reagisce con un’intolleranza o un’allergia. Va sottolineato inoltre che, in caso di disturbi persistenti, è sempre bene consultare specialisti e medici in modo da conoscere il problema e sapere come risolverlo.

I migliori prodotti da provare sulla pelle che prude

Vediamo insieme una serie di prodotti anti prurito da tenere sempre a portata di mano e pronti all’uso nell’armadietto dei medicinali a casa.

Isdin – crema idratante Antiprurito

Isdin Ureadin Calm Crema Idratante Antiprurito 18 € su Amazon Pro A base di urea Contro Nessuno

Questo tubetto di crema corpo idratante di Isdin contiene il 10% di urea e aiuta ad alleviare il prurito sulla pelle. Riesce ad apportare sollievo immediato grazie alla particolare miscela di ingredienti. Inoltre, idrata in profondità la pelle, ripristinando i livelli di acqua e lipidi che compongono la barriera cutanea. Contiene anche burro di Karité e Dexpantenolo, che insieme aiutano a ridurre la sensazione di prurito della pelle. Il brand consiglia di applicarla anche due volte al giorno, insistendo sulle zone più problematiche.

Aveeno – Dermexa Balsamo Corpo Lenitivo

Aveeno Crema Corpo Idratante Dermexa Balsamo corpo calmante adatto a lenire le pelli secche e problematiche, agisce anche contro il prurito 7 € su Amazon 9 € risparmi 2 € Pro Con triplo complesso all’Avena Prebiotica Contro Nessuno

Questa crema di Aveeno, così come suggerisce il suo nome, somiglia di più a un balsamo per il corpo e aiuta ad avere una pelle più elastica, dall’aspetto sano ed equilibrato. Riesce ad alleviare istantaneamente la sensazione di prurito e agisce per ore, lavorando anche per ripristinare la barriera cutanea. È indicata per le pelli molto secche con tendenza atopica e che soffrono appunto di irritazioni che causano prurito. Contiene un triplo complesso all’avena prebiotica e ceramidi. Già dalla prima applicazione riesce a lenire la pelle pruriginosa e a dare sollievo da questo fastidioso disturbo.

La Roche Posay – Balsamo lenitivo anti-prurito e anti-ricomparsa

Questo balsamo per viso e corpo di La Roche Posay riequilibra il microbioma cutaneo e riesce a lenire immediatamente la pelle. Il suo punto di forza è quello di riuscire a ridurre la sensazione di prurito ed è efficace anche nel contrastare i rossori causati dalla disidratazione della pelle. È adatto a tutti, persino ai bambini con pelle molto secca, a tendenza atopica oppure allergica. Si assorbe facilmente e non unge. La formula, come tutti gli altri prodotti del brand, contiene acqua termale, inoltre è formulata con burro di Karitè, glicerina e niacinamide. Quest’ultima è conosciuta anche come vitamina B3.

Most – Crema Lenitiva

Questa crema evanescente di Most è a base di ossido di zinco e magnesio, ed è l’ideale per curare dermatiti e irritazioni, oltre a calmare immediatamente il prurito della pelle. Riesce ad assorbire anche la sudorazione e il sebo in eccesso, e naturalmente allevia l’arrossamento.