5 deodoranti da comprare nel 2023 che 'salvano' il Pianeta

La sensibilizzazione riguardante la salvaguardia del nostro Pianeta ha portato ad un aumento dell’attenzione sulle abitudini quotidiane che possono avere un impatto sull’ambiente. Tra queste, c’è anche l’uso dei deodoranti, che rappresentano una parte fondamentale della nostra igiene personale. Fortunatamente, negli ultimi anni sono stati introdotti sul mercato diversi deodoranti che promuovono l’eco-sostenibilità e rispettano l’ambiente.

Se siete alla ricerca di un deodorante che rispetti l’ambiente e la vostra salute, i prodotti di cui parleremo sono sicuramente un’ottima scelta. Oltre ad essere privi di sostanze chimiche e alluminio, hanno confezioni eco-sostenibili che riducono l’impatto sull’ambiente. Inoltre, questi deodoranti non sono testati sugli animali, rendendoli ancora più sostenibili e cruelty-free.

I deodoranti green da comprare nel 2023

È interessante quindi considerare l’acquisto di uno di questi deodoranti eco-sostenibili per fare la propria parte e contribuire alla salvaguardia del nostro Pianeta. La nostra salute e quella dell’ambiente sono strettamente legate, e ogni scelta che facciamo può avere un impatto sulla nostra vita e sulle generazioni future.

Uno dei prodotti da provare è quello di “Nuud”. Questo deodorante è completamente privo di sostanze chimiche e di alluminio, il che lo rende particolarmente eco-sostenibile. La sua formulazione è a base di soli ingredienti naturali, come l’argilla bianca, l’acqua, il bicarbonato di sodio e gli oli essenziali. Risulta molto efficace, ma anche delicato sulla pelle e non presenta problemi di macchie sui vestiti. Inoltre, la sua confezione è realizzata in plastica vegetale, completamente biodegradabile e riciclabile, il che lo rende ancora più eco-sostenibile.

Un altro deodorante che merita di essere menzionato è quello di “Malin+Goetz”. È privo di alluminio e profumi sintetici. La sua formulazione, a base di enzimi naturali, riduce l’odore del sudore senza bloccare la sudorazione. In questo modo, il nostro corpo può continuare a sudare in modo naturale, mantenendo la sua funzione fisiologica. La confezione del deodorante è realizzata in alluminio riciclato al 100% e può essere riciclata nuovamente una volta terminata.

Il deodorante “We Love The Planet” rappresenta un’altra valida alternativa per chi desidera un deodorante eco-sostenibile. Anche lui è privo di alluminio, parabeni e propellenti chimici. La sua formulazione a base di ingredienti naturali, come il burro di karitè e l’olio di cocco, aiuta a prevenire la formazione di batteri che causano l’odore del sudore. Inoltre, la sua confezione è realizzata in cartone riciclato e biodegradabile, rendendolo un prodotto completamente eco-sostenibile.

Anche il deodorante “Schmidt’s Naturals” è privo di alluminio, parabeni, ftalati e altre sostanze chimiche nocive. La sua formulazione a base di ingredienti naturali, come la polvere di arrowroot, il bicarbonato di sodio e gli oli essenziali, aiuta a prevenire la formazione di batteri che causano l’odore del sudore. Inoltre, la confezione è realizzata in vetro riciclabile e riutilizzabile. Anche la sua formulazione è vegana e cruelty-free, rendendolo di fatto una scelta rispettosa sia dell’ambiente che degli animali.

Infine, non possiamo dimenticare il deodorante “Ben & Anna”. Privo di alluminio, parabeni e conservanti sintetici. La sua formulazione a base di ingredienti naturali, come il bicarbonato di sodio, l’amido di mais e gli oli essenziali, riduce l’odore del sudore in modo delicato e duraturo. La sua confezione è realizzata in cartone riciclato e biodegradabile, e la sua formulazione completamente vegana lo rende un prodotto ancora più eco-sostenibile.

Sebbene possa sembrare un semplice gesto, scegliere un deodorante eco-sostenibile può contribuire a ridurre l’impatto ambientale e a salvare il nostro Pianeta. Infatti, anche le piccole scelte quotidiane possono fare la differenza, e con questi prodotti avrete l’opportunità di mantenere la vostra igiene personale senza danneggiare l’ambiente.