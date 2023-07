5 rossetti 2023 a prova di mare, sole e spiaggia

L’estate è finalmente arrivata e, con essa, l’entusiasmo di trascorrere giornate al mare, sulla spiaggia e sotto il sole. Tuttavia, per gli amanti del trucco, la combinazione di salsedine, raggi UV e acqua salata può rappresentare una sfida quando si tratta di mantenere il trucco fresco e impeccabile, in particolare per quanto riguarda il rossetto.

Ma non temere, perché l’industria cosmetica ha pensato a tutto e ci sono rossetti appositamente formulati per resistere alle condizioni estreme dell’estate. Un numero sempre maggiore di brand ha lanciato una serie di rossetti innovativi progettati per durare a lungo e mantenere le labbra belle e idratate, nonostante l’esposizione al mare, al sole e alla sabbia. Questi rossetti waterproof e long lasting sono una scelta perfetta per chi desidera labbra impeccabili durante l’estate.

I rossetti a prova di mare sono formulati per resistere all’acqua salata e non sbavare o scolorire durante i bagni in mare. Le loro formule idratanti mantengono le labbra morbide e lisce, anche dopo ore trascorse sotto il sole cocente. Inoltre, molti di questi sono dotati di protezione solare, che protegge le labbra dai dannosi raggi UV.

5 rossetti da provare al mare

Le opzioni disponibili sul mercato sono molte e ognuna offre caratteristiche uniche. Dai rossetti liquidi ai balsami colorati, dalle tonalità naturali a quelle vivaci e audaci, c’è un’ampia scelta per soddisfare le preferenze di ognuno. Inoltre, molti sono arricchiti con ingredienti nutrienti come vitamine e oli idratanti per mantenere le labbra in perfetta condizione durante l’estate.

Non possiamo non citare il Dior Lip Tattoo, che come il nome stesso suggerisce, funge come un tatuaggio sulla pelle e promette di resistere proprio a tutto.

Tra le opzioni più popolari per i rossetti a prova di mare, sole e spiaggia del 2023 ci sono le formule a lunga durata con pigmenti ad alta intensità, come il SuperStay Matte Ink di Maybelline New York. Questi rossetti donano alle labbra un colore vibrante che dura a lungo senza sbavature.

C’è anche il Max Factor Matte Lipfinity Velvet, con la sua durata impeccabile, a prova di umidità, è sicuramente un’alternativa da tenere in considerazione.

Inoltre, non dimentichiamo la praticità di alcuni formati di rossetti. Alcune marche hanno creato tinte compatte e leggere, facili da portare in borsa o in tasca durante le vacanze estive. Questi rossetti, nonostante le formule liquide, si rivelano estremamente comodi per i ritocchi durante il giorno, garantendo un aspetto fresco e impeccabile ovunque ci si trovi. Tra quelli da provare c’è anche il MAC Retro Matte Liquid Lipcolour Metallics, per un tocco metallizzato sulle labbra.

Infine, c’è il Pupa Made to Last, un grande classico che offre la possibilità di scegliere il finish, tra matte e lucido, senza rinunciare ovviamente alla durata.

Se quindi stai pianificando di trascorrere del tempo al mare, sulla spiaggia o sotto il sole, assicurati di avere a disposizione un rossetto di questi appena descritti. Sono pratici, ideali da applicare anche con alte temperature. Con un’ampia varietà di opzioni sul mercato, troverai sicuramente il rossetto perfetto per proteggere, idratare e abbellire le tue labbra durante l’estate.