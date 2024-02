5 smalti ispirati ai colori di Dune 2

Il deserto di Arrakis, con le sue dune che si estendono all’infinito sotto il cielo blu intenso, è il cuore pulsante dell’epica saga cinematografica di “Dune“. Con il recente rilascio del tanto atteso sequel, “Dune – Parte due“, diretto magistralmente da Denis Villeneuve, l’immaginario del deserto si è nuovamente impossessato delle menti degli spettatori di tutto il mondo.

Dune 2, la tavolozza di colori per le unghie

Oltre alle trame avvincenti e ai personaggi iconici che popolano questo mondo distopico, intterpretati da attori come Zendaya, Timothée Chalamet e Austin Butler, c’è qualcosa di magico nell’atmosfera del deserto che ha ispirato non solo gli appassionati di cinema, ma anche gli artisti nel mondo della bellezza. Oggi esploreremo una tendenza di bellezza che prende ispirazione direttamente dalle tonalità e dall’atmosfera di “Dune – Parte due”: gli smalti.

Immersi nel mondo di “Dune”, possiamo immaginare le sfumature dei paesaggi desertici che si mescolano tra loro, creando una tavolozza di colori unica e affascinante. Gli smalti ispirati a questo universo trasportano quella magia direttamente sulle nostre unghie, consentendoci di portare con noi un pezzetto di Arrakis ovunque andiamo.

Dal bronzo all’oro, i colori del deserto di Dune 2

Le tonalità di questi smalti evocano l’essenza stessa del deserto: dai toni caldi del bronzo e dell’oro che ricordano il sole che arde implacabile, al marrone terroso delle dune che si estendono all’orizzonte. Ci sono anche nuance di blu profondo e argento misterioso che ci portano direttamente sotto il cielo notturno di Arrakis, mentre lo sguardo si perde tra le stelle. Ecco allora i colori degli smalti che ci trasportano nel mondo di Dune 2:

Sabbia dorata

Sally Hansen Insta-Dri Colore per unghie, Oro, 9,17 ml Smalto a lunga tenuta e ad asciugatura ultra rapida 9 € su Amazon Pro colore pieno fin dalla prima passata

asciugatura rapida Contro Nessuno

Un delicato tono dorato che ricorda il bagliore del sole sulle dune di Arrakis al tramonto, quando i raggi solari illuminano i piccoli granelli di sabbia, facendola risplendere.

Bronzo ardente

OPI NL N83 PCH LOVE SONG 15ML Smalto arancione a lunga durata e colore pieno fin dalla prima passata 16 € su Amazon 17 € risparmi 1 € Pro a lunga durata Contro Nessuno

Una tonalità calda e vibrante che evoca il calore implacabile del deserto di Arrakis.

Verde oasi

Smalto per unghie Vegan Traspirante - Colore NC20 Verde Smalto per unghie disponibile in diverse tonalità con formula vegana e traspirante 9 € su Amazon Pro formula vegana Contro Nessuno

Un verde brillante che ci fa immaginare le oasi nascoste tra le dune, ricche di vita e speranza.

Blu profondo

OPI Fall of Wonders Collection, Nail Polish, Midnight Mantra, 15ml Smalto a lunga durata in una splendida tonalità blu notte 15 € su Amazon Pro a lunga durata Contro Nessuno

Un blu scuro e avvolgente che ci trasporta sotto il cielo notturno di Arrakis, tra stelle scintillanti e misteri celati.

Argento stellare

wiFndTu, smalto finitura cromata metallizzata, effetto specchio Smalto color argento per un effetto metallico e a specchio 7 € su Amazon Pro effetto specchio Contro Nessuno

Una finitura argentea che ci trasporta tra le stelle, che riflette la luce della galassia di Dune e che ricorda l’incredibile outfit “robotico” di Zendaya durante la premier del film a Londra.

La texture degli smalti è altrettanto importante quanto il colore stesso. Alcuni presentano riflessi dorati che ricordano il luccichio della sabbia al tramonto, mentre altri hanno una finitura opaca che evoca l’aspetto vellutato delle dune sotto la luce lunare. Ma non è solo la bellezza estetica di questi smalti che li rende così affascinanti. È anche il senso di avventura e mistero che li circonda, proprio come il deserto di Arrakis stesso. Indossare uno di questi smalti può portare con sé un pezzetto di quel mondo fantastico, sentirsi parte di una storia epica che si svolge in lontani mondi desertici.

Per le appassionate di bellezza e di “Dune”, queste nuance rappresentano molto più di semplici prodotti cosmetici. Sono un tributo alla creatività e all’immaginazione che ci spingono a esplorare mondi nuovi e affascinanti, sia sul grande schermo che nella vita di tutti i giorni.