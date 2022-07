In occasione del lancio della linea di correttori del suo brand di make-up, Rem beauty, Ariana Grande ha postato nelle storie del suo profilo Instagram, una foto al naturale, che evidenzia tutta la sua bellezza.

A dirla tutta gli scatti sono due, e sono stati fatti dalla cantante per mostrare la trasformazione del suo viso pre e post trucco. Nella prima immagine la popstar 29enne tiene in mano una tazza di caffè: capelli raccolti in uno chignon morbido e viso completamente al naturale.

Nella seconda foto, Ariana Grande sfoggia un make-up da giorno, leggero ma molto curato: base uniformante, sopracciglia pettinate e ciglia con extension solo nell’angolo esterno dell’occhio. Pochissimo effetto glow, se non sulle labbra con un accenno di rosa e, ovviamente, il concelear del suo brand per mimetizzare le (inesistenti su di lei) occhiaie.

Il marchio beauty della cantante è in uscita proprio il 28 luglio 2022, con una linea di fondotinta multitasking, con una formula che oltre a truccare cura anche la pelle. La star di Don’t look up, con questo scatto no make-up, ha voluto sponsorizzare il lancio, apparendo appunto prima al naturale e poi in versione post sessione di trucco.

Intanto tutti i fans di Ariana Grande sono in trepidante attesa del suo nuovo album che, stando ai rumor che si rincorrono sul web, pare sia in arrivo nei prossimi mesi, a distanza di due anni dall’uscita di Positions.