Graphic liner makeup: la tendenza make up amata da Ariana Grande e Gigi Hadid

Con l’arrivo dell’autunno torna la passione per l’eyeliner e per il trucco occhi più marcato rispetto all’estate appena trascorsa. La linea sugli occhi si è reinventata per l’occasione con nuove mille sfaccettature e altrettante idee creative. Se pensavate di conoscere tutti i tipi di eyeliner esistenti vi sbagliate. Ora la tendenza ha un nome e si chiama graphic liner makeup, capace di rendere il trucco occhi una vera e propria opera d’arte.

Non è affatto un caso che sia amato da tantissime star: da Lady Gaga, che ha scelto disegni complessi, a quello essenziale ed elegante di Gigi Hadid fino al beauty look di Barbara Palvin sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Graphic liner makeup: come realizzarlo

Il graphic liner makeup è un trucco occhi che trasforma lo sguardo e lo rende protagonista indiscusso. Nato nei backstage delle sfilate di moda, il trucco occhi grafico si propone come tendenza delle prossime stagioni, grazie alla realizzazione di insolite forme grafiche che prendono il posto della classica linea netta, da sempre regina indiscussa dell’eyeliner più puro ed elegante.

Non esistono regole precise nella realizzazione, ma fantasia e mano ferma sono due caratteristiche imprescindibili per realizzare un graphic liner di tutto rispetto. Il resto attinge dalle forme della geometria più semplice, fatta di linee rette, puntini, ma anche disegni più elaborati.

Per realizzare un buon graphic liner makeup ovviamente serve l’elemento di base che consiste in un buon eyeliner, che sia molto pigmentato e facile da stendere, a lunga durata e del colore desiderato: dal nero più profondo ai colori più intensi per l’autunno, come il viola o il verde.

Per la realizzazione del graphic liner si può procedere in questo modo:

preparare la palpebra con un buon primer occhi , che agevolerà la durata del make up;

, che agevolerà la durata del make up; scegliere un eyeliner in accordo con i colori naturali dell’incarnato, degli occhi e dei capelli;

in accordo con i colori naturali dell’incarnato, degli occhi e dei capelli; procedere con piccoli tratti decisi di eyeliner;

di eyeliner; se non ci si sente abbastanza sicuri da procedere a mano libera, ci si può aiutare usando dello scotch apposito che faccia da base per le linee da seguire.

Graphic liner: I look delle celeb

Tra i trucchi grafici più popolari c’è l’overliner, come quello che è stato realizzato sugli occhi di Kylie Jenner: la linea dell’eyeliner è ben oltre la palpebra e finisce proprio nella piega. Il trend è nato a New York durante il periodo delle sfilate e in pochi mesi si è diffuso in tutto il mondo.

Il trucco grafico realizzato su Gigi Hadid invece è un esempio più discreto e minimal ma ugualmente d’impatto: l’eyeliner è verde scuro ed è stata disegnata una linea dritta orizzontale nel bel mezzo della palpebra.

Il make up realizzato su Lady Gaga invece è decisamente più eccentrico e impegnativo da realizzare, ma rende l’idea di fino a dove può spingersi il graphic liner e come può trasformare il volto in una tela da dipingere a piacimento. Il suo è un chiaro esempio di grafismi molto più elaborati.

Graphic liner makeup: quali prodotti usare

Vediamo insieme alcuni prodotti perfetti per realizzare il trucco grafico sugli occhi.

Morphe – Translucent Primer Occhi

Primer waterproof a lunga tenuta. Facile da applicare e non lascia tracce. Dura fino a 12 ore, previene l’accumulo di prodotto nelle pieghe delle palpebre e prolunga la durata di tutto il make up. È la base ideale per realizzare un trucco occhi importante.

Disponibile da Douglas a 11,99 euro Acquista ora

Clarins – Graphik Ink Liner Eyeliner

Eyliner dal nero intenso che contiene pigmenti puri “carbon black” in grado di catturare la luce, regalando maggiore densità al colore. A lunga tenuta, non lascia tracce sgradite e sottolinea lo sguardo per ore: il tratto resta definito tutto il giorno, ideale per realizzare un graphic liner makeup memorabile.

Disponibile da Douglas a 26,99 euro Acquista ora

Diorshow On Stage Liner – Eyeliner Pennarello – Pennello Occhi In Colori Intensi

Eyeliner con punta sottile e morbida che rende l’applicazione netta e precisa. La formula waterproof e ultra-pigmentata resiste all’umidità e si declina in 3 effetti intensi: vinile, mat e satinato. È disponibile in 9 colori, perfetti per creare linee grafiche di qualsiasi tipo, anche quelle più creative ed estrose.

Disponibile su Sephora a 33,90 euro Acquista ora