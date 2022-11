Ancora una volta, Instagram e Tik Tok sono lo scenario perfetto per far emergere la nuova tendenza in fatto di unghie e nail art. Si chiamano Aura nails e hanno lo scopo di sintonizzare le frequenze della nostra anima con quelle dell’aspetto delle nostre unghie, che brillano di mille colori.

Aura nails, colori e spiritualità

È così che le Aura nail sono diventate il trend di stagione per l’inverno che ormai è arrivato anche quest’anno. Ispirate dal mondo della new age e della spiritualità, hanno totalmente catturato l’attenzione delle nail artists più esperte. Proprio perché si tratta di una manicure in profonda connessione con noi stessi, i colori per realizzarla andrebbero scelti in modo del tutto personale, tenendo a mente ciò che i colori dell’aura, abbinati in parte ai famosi 7 chakra, evocano, ad esempio:

da sempre è abbinato a passione e avventura l’arancione ispira creatività e positività

Aura nails: cosa sono i chakra?

A proposito di Chakra, infatti, è risaputo che i colori più caldi sono legati ai primi tre chakra, mentre i colori freddi sono strettamente correlati all’energia vitale e al terzo, quarto e quinto chakra. Infine il viola, il colore del chakra della corona, simboleggia la connessione dell’uomo con il cosmo e l’universo.

Il termine Chakra è l’adattamento occidentale di un termine molto più antico che deriva dal sanscrito. Il suo significato indica un cerchio mistico, un centro idealizzato e rappresentato a livello iconografico con sette cerchi, detti appunto i sette chakra che corrispondono a delle parti precise del nostro corpo:

al centro della fronte, tra le sopracciglia, indica la parte razionale del pensiero. È il nostro terzo occhio. il settimo chakra è sopra la testa, una sorta di corona che rappresenta la nostra connessione con il cosmo e indica la capacità di pensare sia in senso spirituale che mentale.

Aura nails, come realizzarle in armonia con il proprio spirito

Una volta scelta la combinazione di colori in cui più ci rispecchiamo, le Aura nails, dal punto di vista prettamente tecnico, sono caratterizzate da un effetto ombrè, che sfuma in modo circolare verso l’interno. Per ottenere l’esatto effetto dell’aura che brilla e si espande attorno a ognuno di noi, bisognerebbe creare il mix di colori con l’aerografo, con forme rotonde che fondono il colore e allo stesso tempo si concentrano verso il centro.