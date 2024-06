L’evoluzione dell’industria automobilistica ha fatto emergere sempre più nuove soluzioni per rispondere alle crescenti preoccupazioni ambientali (di cui c’è un estremo bisogno) e alle esigenze di efficienza energetica.

Tra queste, le auto ibride hanno di sicuro guadagnato notevole popolarità, rappresentando una scelta sempre più diffusa tra i consumatori preoccupati per l’ambiente, dato che a un motore a combustione interna affiancano un motore elettrico, in grado di ridurre le emissioni e aumentare il risparmio energetico.

Tuttavia, non tutte le auto ibride sono uguali e perciò è opportuno conoscere bene le diverse tipologie disponibili sul mercato, poiché le differenze da modello a modello non sono di poco conto. Per non parlare poi della scelta del marchio, dato che vi sono aziende che dell’ibrido (ed elettrico) hanno fatto il proprio cavallo di battaglia. Tra una Plug-in Hybrid Toyota e una Micro Hybrid di qualsiasi altro brand, per esempio, c’è una differenza abissale, che è fondamentale conoscere per una scelta oculata.

Le tipologie di auto ibride

In base al tipo di funzionamento possiamo distinguere i seguenti modelli di auto ibride:

– le Micro Hybrid;

– le Mild Hybrid;

– le Full Hybrid;

– le Plug-in Hybrid.

Micro Hybrid

Vengono definite ibride, ma il loro grado di elettrificazione è molto limitato, trattandosi spesso solo del dispositivo Start & Stop e di un sistema frenante che ricarica la batteria. In ottica ambientale e di risparmio energetico sono quindi un’opzione che non fa questa grande differenza.

Mild Hybrid

Nelle auto Mild Hybrid è presente un motore elettrico che supporta il motore a combustione interna, ma che non può muovere autonomamente l’auto, servendo quindi solo per alleggerire il carico del motore a benzina, migliorando l’efficienza del carburante e riducendo le emissioni. Si tratta di un’opzione di sicuro interessante rispetto a una normale auto a combustione interna, ma non avendo la possibilità di andare mai pienamente in elettrico, è comunque un modello di ibrido limitato.

Full Hybrid

La principale caratteristica da sottolineare per questa tipologia di ibrido è che nelle auto Full Hybrid, a differenza delle Mild Hybrid, il motore elettrico può funzionare autonomamente, specialmente a basse velocità, quindi in contesti urbani, mentre il motore a combustione interna entra in azione quando è richiesta maggiore potenza.

Forse vi chiederete come fanno le batterie a ricaricarsi, essendo questo modello sprovvisto della possibilità di una ricarica esterna. Ebbene, il sistema di propulsione ibrido è progettato in modo tale che l’auto si ricarichi da sola durante la guida in modo completamente automatico, convertendo l’energia cinetica durante le frenate e decelerazioni in energia elettrica, immagazzinata nella batteria per utilizzi futuri.

Inoltre, il passaggio da un motore all’altro non deve essere gestito dal conducente, ma sarà l’auto stessa a scegliere l’ottimizzazione migliore nell’equilibrare i due motori. Non a caso, infatti, si tratta di un modello pienamente (full) ibrido. Su questa tipologia Toyota ha investito molto, arrivando infatti alla quinta generazione dei suoi motori Full Hybrid.

Plug-in Hybrid

Le auto Plug-in Hybrid sono come delle Full Hybrid, ma con un plus in più, sono infatti caratterizzate dalla capacità di essere ricaricate elettricamente sia a una presa domestica che presso una stazione di ricarica. Questa caratteristica consente di poter percorrere molti chilometri in modalità completamente elettrica, senza consumare carburante.

Una volta esaurita la carica, l’auto ritorna a funzionare in modalità ibrida, come una Full Hybrid, con lo stesso sistema di propulsione e collaborazione tra il motore elettrico e quello a benzina.

Che auto ibrida acquistare

La decisione tra le diverse tipologie di auto ibride dipende dalle esigenze individuali, dalle abitudini di guida, dalle necessità di spostamento, dalla disponibilità di infrastrutture di ricarica e dal budget. Dipende quindi da quali sono le vostre specifiche esigenze e condizioni. Resta salvo il fatto che se a interessarvi è la natura più sostenibile del motore e avere un risparmio considerevole per il carburante, le Micro Hybrid sono tendenzialmente da escludere.

Uso urbano frequente e infrastruttura di ricarica

Per chi fa un uso prevalente dell’auto in città, dove è presente una buona infrastruttura di ricarica, la Plug-in Hybrid è una scelta ideale. Offre un’autonomia elettrica sufficiente per la guida urbana, con la possibilità di ricarica presso stazioni pubbliche.

Senza garage personale

La possibilità di avere una propria postazione auto per la ricarica è molto importante in fase di scelta. In mancanza di un garage personale, soprattutto in contesti in cui scarseggiano le stazioni di ricarica, le Full Hybrid rappresentano un’ottima alternativa alle Plug-in, dato che non hanno la necessità di ricariche esterne.

Viaggi lunghi e frequenti

Le Full Hybrid sono adatte anche a chi percorre frequentemente lunghe distanze. Unendo l’efficienza dell’elettrico con la comodità del motore a combustione interna, consentono viaggi più lunghi senza preoccupazioni sull’autonomia e con un consumo inferiore rispetto alle auto tradizionali, anche se a velocità elevate non si riuscirà a viaggiare solo in elettrico.

L’alternativa sono le Plug-in Hybrid, che permettono di viaggiare solo in elettrico anche a velocità elevate e dato che ormai le infrastrutture di ricarica sono sempre più diffuse ed esistono anche applicazioni apposite che in base al tragitto segnalano le stazioni di ricarica più vicine, ci si può preoccupare molto meno per l’autonomia di ricarica.

Sostenibilità

In termini di sostenibilità, le auto ibride, seppur non completamente elettriche, sono più ecologiche rispetto alle auto a combustione tradizionale, quindi qualsiasi scelta è un’opzione che fa bene all’ambiente. Chiaramente però, più l’auto viaggia in modalità elettrica, più sarà sostenibile, pertanto, qualora la vostra routine lo consenta, se con una Full Hybrid o una Plug-in Hybrid potete viaggiare tanto in elettrico, il pianeta vi ringrazierà. È anche per questo motivo che le Full Hybrid e le Plug-in Hybrid sono più sostenibili delle Mild.

Budget

Per quanto riguarda il budget, le vetture ibride hanno un costo iniziale inferiore rispetto alle auto completamente elettriche, ma di media superiore a quelle a benzina. Possono quindi rappresentare una buona via di mezzo. Non dimenticate poi di considerare i risparmi a lungo termine su carburante e manutenzione. L’elettricità costa molto meno della benzina.

A tal proposito, gli eco-incentivi statali possono fare la differenza. Verificare i bonus disponibili in fase di acquisto può portare a sconti sostanziali, controllate i dettagli della vostra regione, che potrebbe avere per voi dei vantaggi anche in base alla possibilità di usufruire della rottamazione dell’auto vecchia e del proprio ISEE.

Quali modelli prendere in considerazione

Come già accennato, affidarsi a marchi che hanno una consolidata storia ed esperienza nel campo delle auto ibride è di sicuro una scelta che appaga e in tal senso Toyota è leader del settore. Come non citare, infatti, l’auto ibrida più venduta nella storia, ovvero la Toyota Prius che nella nuova versione diventa Plug-in.

Se quello che state cercando è invece un SUV, le opzioni sono diverse, dalla Toyota C-HR Hybrid (disponibile sia in versione Plug-in Hybrid che in versione Full Hybrid) alla Toyota RAV4 Plug-in Hybrid.

Per quanto riguarda le citycar, invece, il modello da prendere in considerazione è la Toyota Yaris Hybrid, perfetta per il contesto urbano, nel quale riesce a ottimizzare al meglio il proprio motore elettrico.

A voi, comunque, la scelta in base alle vostre esigenze, la cosa importante è che vi sia chiaro che non tutte le auto ibride sono uguali e quali sono le differenze da modello a modello.

Articolo con contenuti sponsorizzati.