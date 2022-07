Perché Ischia è stata eletta l'isola più bella del mondo

Grazie a un sondaggio lanciato dal noto magazine americano Travel+Leisure in cui si chiedeva di indicare le 25 isole più belle del mondo, Maldive e Bali hanno guadagnato il podio ma non il primo posto che, invece, è toccato all’italiana isola d’Ischia.

Al centro delle vicende del romanzo L’amica geniale di Elena Ferrante, l’isola d’Ischia ha vinto la nomina di isola più bella del mondo 2022 grazie a un punteggio altissimo, pari al 94,61%, sia per i suoi bellissimi scorci che per la rinomata ospitalità e cordialità della gente del posto.

Cosa vedere a Ischia

Ischia è la location ideale per chiunque sogni una vacanza rilassante fatta di benessere ma anche di cultura.

Dalla Baia di Sorgeto alla Spiaggia di Chiaia a Forio e, per finire, la Baia di San Montano, l’isola d’Ischia offre, infatti, la possibilità di immergersi in calde acque termali miste alla più limpida e cristallina acqua del mare ma, al tempo stesso, grazie al Castello Aragonese e al Torrione di Forio consente anche un caratteristico tuffo nella storia.

Prelibatezza locale: il coniglio all’ischitana

Uno dei piatti più caratteristici di questa bellissima isola incastonata nell’altrettanto incantevole Golfo di Napoli è certamente il coniglio all’ischitana.

Questa ricetta tipica dell’isola d’Ischia ha la particolarità di poter contare su ingredienti unici come, per esempio, conigli nutriti soltanto con scarti di potatura, erbe e leguminose.

Ogni famiglia lo cucina secondo la propria tradizione ma, in ogni caso, è sempre un ottimo motivo per approdare a Ischia.