Marco Togni, un'italiano all'estero: dal Giappone con furore

Chi è Marco Togni?

Forse in pochi lo conoscono, ma è uno tra i più quotati influencer del momento, seguito soprattutto per le sue interessantissime guide sul Giappone.

Ebbene sì, vive da più di 10 anni proprio nella terra del ‘Sol Levante‘ e sembra non accennare minimamente al ritorno a casa… Come mai?

Ormai personaggio affermato, ora organizza soggiorni e vacanze in tutto l’Oriente, aiutando noi viaggiatori a destreggiarci in un Paese estero così lontano anni luce dai nostri usi e costumi.

Trasferitosi in Giappone appena più che ventenne, ha capito come fare della sua passione per questa regione un vero e proprio business.

È uno youtuber, influencer, guida culturale e ora persino un organizzatore di tour!

Proprio così, un imprenditore a tutto tondo, che di certo non vuole rimanere con le mani in mano, dal momento che ha appena pubblicato il suo secondo libro completamente dedicato alla magia di questi luoghi… ‘Giappo Tour‘ vi accompagnerá personalmente durante il vostro viaggio, e sarà la vostra guida per l’intero soggiorno, organizzandovi tappe/spostamenti/pernottamenti e tutto ciò di cui avrete bisogno.

Molto attento ai particolari, vi farà di sicuro scoprire e amare il Giappone in tutte le sue forme, colori e soprattutto… Sapori.

Essendo infatti anche food blogger, non vi farà mancare di certo i buoni piatti della tradizione, serviti rigorosamente nei migliori ristoranti.