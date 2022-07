Perché guardare Vincenzo, la serie tv coreana che parla italiano

Vincenzo ovvero ‘incontro tra oriente e occidente.

La serie tv approdata su Netflix nel 2021 dopo l’ottimo successo riscontrato in Corea parla benissimo l’italiano, trovandosi a cavallo tra i nostri due mondi, caratterizzati da usi e costumi molto diversi tra loro.

Italia e Corea quindi, trovano il giusto compromesso all’interno di questa narrazione, finalizzata alla creazione di un ‘match‘ equilibrato tra le nostre culture, che sicuramente non passerà inosservato a molti….

Corea & Italia? Vincenzo funziona?

Sicuramente parliamo di un ‘drama‘ ricco di stereotipi tutti italiani che ben si adattano all’intera storia, piena di colpi di scena e suspense, basata sulle trame articolate dei più famosi ‘mafia thriller’ in stile Scarface e Il Padrino.

Due nomi decisamente altisonanti, che peró descrivono bene ‘Vincenzo’ e i suoi valori.

L’Italia trova il suo riscatto nella serie? Descrivere la storia di Vincenzo come avvincente è molto riduttivo, infatti, secondo il parere di molti, è davvero un vero e proprio capolavoro nel suo genere.

È un flusso di nuova linfa vitale nei confronti di valori e tradizioni che stiamo ormai dimenticando: il rispetto di codici e regole, l’amore per i propri cari, ma soprattutto verso la propria terra, che anche se non di origine, può essere chiamata casa.