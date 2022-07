Due parole su Metal Lords, la serie Netflix che ci porta nel mondo del rock

Metal Lords è veramente tutto tranne che stereotipi?

Ha conquistato ragazzi e ragazze amanti della musica rock e metal di tutto il mondo, questo film è sicuramente ciò che serviva per dare una bella sferzata alla solita routine dei drama a cui Netflix ci ha abituati.

La sua trama essenzialmente, tratta della storia di due ragazzi, nerd all’apparenza, uniti da un’unica grande passione: suonare. Tra mille avventure, ma soprattutto disavventure, riusciranno a farsi valere in una società che li ha emarginati solo perchè ‘diversi‘?

Drama o comedy: Metal Lords dove si colloca? Non si riesce a trovare la categoria giusta per questa produzione, che si può descrivere come a cavallo tra un drama adolescenziale e una commedia ai limiti del sarcastico tipicamente americana.

Di sicuro è uno dei titoli più visti, dal momento che ha saputo fare presa su tutti gli utenti che ricercavano qualcosa fuori dagli schemi e dal seminato… E cosa meglio di un film simile che racchiude un po’ anche delle nostre realtà?

Metal Lords mette in scena uno spaccato veritiero della nostra società.

Tra le righe del racconto, possiamo ritrovare alcune immagini molto veritiere, crude quasi, che descrivono come chi ‘non è figo’ sia emarginato e denigrato, spesso messo a disagio perchè ‘non conforme alla massa’.

Quindi, Metal Lords non è solo audace nella sua presentazione, ma anche nei contenuti, facendoci comprendere quanto alcune sfaccettature che ignoriamo della nostra società, non siano assolutamente da sottovalutare.