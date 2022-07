Emilia Romagna Segreta, cos’è?

Fondamentalmente, Emilia Romagna Segreta è un’associazione culturale che nasce dalla brillante idea dei suoi fondatori, di voler riportare in auge le tradizioni tipiche dell’Emilia-Romagna.

Una regione ricca di storia, colori e sapori, che non meritano di essere dimenticati.

Ogni mese, sono organizzati veri e propri tour guidati a tema, volti a farci riscoprire cosa significa appartenere a luoghi così magici.

Come si contatta Emilia Romagna Segreta?

Tramite apposito format sul sito ufficiale o via e-mail/messaggio diretto sui principali social network, potrete comodamente prenotare il vostro percorso preferito.

Le visite sono tutte diverse, mai uguali, e prendono in oggetto località sperdute ma uniche nel loro genere, capaci di trasmettere tutta la loro originalità, facendoci passare momenti veramente speciali.

Perchè è così importante mantenere vive le tradizioni?

Dimenticare le proprie origini, significherebbe perdere quel legame così intimo e singolare che ci lega alla nostra terra, che è e sarà sempre casa.

Nonostante tutto, infatti, rimarremo sempre figli del nostro luogo di nascita, che amorevolmente ci ha coccolato e allo stesso tempo forgiato, per affrontare sempre a testa alta il mondo sconosciuto che ci circonda.