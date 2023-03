Basta sfumature e colpi di sole, il biondo monocromatico è il colore biondo 2023

La nuova tendenza per i capelli che sta spopolando tra appassionati ed esperti del settore si chiama “monochrome blonde”. Si tratta di una tinta completamente bionda senza alcun tipo di sfumature o riflessi. Ad esempio, secondo la stilista Vanja Naserzare, del salone Aveda Don’t Call it a Gambeck, il biondo monocromatico sta sostituendo le tecniche di colorazione sfumate più conosciute e datate, come le meches o il balayage.

Il 2023 è l’anno del biondo monocromatico? Secondo gli esperti sì

La tendenza del monochrome blonde sembra essere una risposta alla crescente richiesta di semplicità ed eleganza nel mondo della moda. Secondo gli addetti ai lavori, questo look biondo uniforme e privo di sfumature sta diventando popolare perché è facile da mantenere e da abbinare con qualsiasi tipo di outfit.

Tuttavia, nonostante l’aspetto minimalista della tinta monochrome blonde, il processo di decolorazione necessario per ottenere questo effetto può essere dannoso per i capelli. È importante, quindi, prendersi cura dei capelli in modo adeguato per evitare di danneggiarli e mantenerli sani e forti.

Come si ottiene il biondo monocromatico

Per ottenere il biondo monocromatico, si devono infatti decolorare completamente i capelli utilizzando un prodotto schiarente, come la polvere decolorante o l’acqua ossigenata, a seconda dell’intensità di colore desiderata. Non viene utilizzata alcuna tecnica di colorazione, ma la tinta viene applicata dalle radici fino alle punte, in modo uniforme. Si tratta di un lavoro accurato che soltanto professionisti possono fare con garanzia di risultato.

È importante tenere presente che questa tendenza richiede cure costanti per mantenere il colore brillante e uniforme nel tempo. Come? Ad esempio utilizzando shampoo e balsamo per la protezione del colore e facendo ritocchi alle radici regolarmente. Ovviamente, per evitare di stressare o rovinare i capelli, è consigliabile affidarsi sempre a un professionista durante e dopo il processo di decolorazione.

Come prendersi cura della tinta, dopo la decolorazione

In particolare, una volta effettuata la tinta completa, è importante continuare a utilizzare a casa prodotti specifici per capelli decolorati. Si tratta di shampoo e balsamo idratanti e rinforzanti, che aiutano a ripristinare l’umidità e la lucentezza dei capelli. Inoltre, si consiglia di evitare l’utilizzo di strumenti per lo styling a calore elevato, come l’asciugacapelli e la piastra lisciante o arricciante, per evitare ulteriori danni ai capelli.

Come scegliere la giusta tonalità biondo monocromatico

Per quanto riguarda il colore del biondo monocromatico, i professionisti del settore consigliano di scegliere una tonalità che si adatti alla propria carnagione e al proprio tipo di capelli. Ad esempio, le persone con la pelle chiara dovrebbero optare per una tonalità di biondo freddo o platino. Mentre le persone con la pelle più scura potrebbero preferire una tonalità di biondo più calda.

L’importanza di prendersi cura dei capelli decolorati

In generale, il monochrome blonde sembra essere una tendenza che si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, grazie alla sua semplicità ed eleganza. E proprio per questo sempre più persone la stanno scegliendo per i propri look di stagione. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla salute dei capelli durante il processo di decolorazione e di mantenimento del colore, in modo da evitare di danneggiarli e mantenere invece un aspetto sano e luminoso nel tempo.