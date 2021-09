Trucco occhi autunno inverno 2021 2022: 5 trend di cui innamorarsi

Le stagioni fredde del 2021 promettono di regalare tante alternative per il trucco occhi: protagonista assoluta sarà la rima ciliare con l’eyeliner ma non solo: ci sono anche splendidi ombretti, sfumature creative e una palette di colori inaspettata. Affiliamo le matite e prepariamo i pennelli per sperimentare 5 trend irresistibili in voga per l’autunno inverno 2021 2022.

Smokey eyes colorati, ombretti dalle texture iridescenti e avvolgenti e il rosa grande protagonista per un make up colorato ma delicato e romantico: sono alcuni dei big trend semplici da riprodurre a casa.

Scopriamo insieme tutto sul make up occhi dell’Autunno-Inverno 2021-2022.

1. Lo Smokey Eyes si reinventa e si fa “colorato”

Si parte da un classico che non passa mai di moda e che si è visto nei backstage delle passerelle dei grandi brand: lo smokey eyes, l’effetto sfumato sulla palpebra e sul bordo dell’occhio. Qualsiasi sia il make up che gli fa da contorno, lo smokey eyes riesce a donare intensità e profondità a qualsiasi sguardo. Il trucco sta nel non appesantire eccessivamente l’occhio. Chi pensa che ormai sia diventato banale e obsoleto si deve ricredere: quest’anno è caratterizzato da diversi colori e sfumature, basta prendere spunto dalle tecniche utilizzate dai migliori make up artist in circolazione.

Questo autunno infatti lo smokey eyes non deve per forza essere declinato nella sua versione più famosa, ovvero quella in nero. Si è fatto largo ormai anche l’halo smokey eyes, dove la parte centrale della palpebra è illuminata con un colore decisamente più chiaro e luminoso: è il tipo di trucco ideale per ingrandire gli occhi piccoli, lavorando così sull’armonia dell’intero volto.

2. Winged eyeliner protagonista per l’autunno inverno 2021 2022

Ne abbiamo già parlato spiegando nel dettaglio come realizzarlo: il winged eyeliner si impone come tendenza per l’autunno inverno 2021 2022. Che si tratti di una linea netta e intensa oppure di una codina sfumata all’insù, l’eyeliner riuscirà a dare carattere a qualsiasi make up occhi.

Conviene prendere dimestichezza con attrezzi del mestiere e piccoli trucchi per diventare esperti del winged eyeliner, perché ci farà compagnia per molto tempo.

3. Occhi e mani, la parola d’ordine per l’autunno inverno 2021 2022 è armonia

Per la prossima stagione è Chanel a lanciare l’idea del trucco abbinato, la maison infatti ha proposto una collezione “tono su tono” dedicata proprio al trucco degli occhi, si chiama appunto Ton sur ton ed è composta da 4 make up distinti, ognuno pensato per essere abbinato al colore dello smalto per le unghie.

Il risultato rappresenta una definizione moderna di armonia: ombretto dei colori dell’autunno (perlato e dorato) steso sull’intera palpebra e smalto sulle mani della stessa tonalità. L’eleganza è assicurata!

4. Autunno inverno 2021 2022: c’è anche il make up “no make up”

Per la serie il trucco c’è ma non si vede, questo autunno si può sperimentare anche il trucco occhi molto più leggero, curato ma poco visibile, fatto di mascara e ombretti nude dalle tinte marroni e beige, da scegliere con cura in base al proprio sottotono di pelle per un effetto perfettamente amalgamato con il resto del viso.

5. Colori autunno inverno 2021 2022: scoppia la passione per il rosa

A sorpresa si fa vedere sugli occhi il rosa in tutte le sue sfumature: sarà lui il colore protagonista della stagione fredda: dal rosa baby a quello più discreto e nude, è il colore che caratterizza la maggior parte del trucco occhi visti realizzati su star e modelle: da Dolce & Gabbana a Moschino, il rosa c’è e si fa vedere.

Si tratta di un colore capace in pochi tocchi di regalare un effetto “sano” senza troppe elaborazioni. L’altra faccia della medaglia è che se viene scelto in tonalità più intense può regalare carattere e glamour allo sguardo. Basta dare un’occhiata all’uso sapiente che ne fa la makeup artist Charlotte Tilbury sia quando trucca top model e celebrities in giro per il mondo, sia in una delle sue linee di cosmetici, interamente declinata al rosa e alle sue mille sfumature.