In cerca di idee per il beauty look di Capodanno? Ci pensano le celebrities

Pronti per festeggiare l’arrivo del 2022? La notte di Capodanno è ormai alle porte, e in molti sono ancora indecisi su cosa indossare. Ma, per qualunque abito decidiate di optare, è fondamentale scegliere un beauty look degno della festa più scintillante dell’anno. Nessuna idea di come truccarvi? Niente paura, le celebrities arrivano in nostro soccorso con i loro make-up da favola, da cui possiamo prendere ispirazione.

Come ad esempio il trucco super luminoso che il make up artist Mr Daniel ha realizzato su Giulia Valentina: un look dai toni caldi e delicati, semplice ma sicuramente d’effetto. Sugli occhi un ombretto shimmer color pesca, perfetto per gli occhi verdi come quelli dell’influencer, che illumina lo sguardo, impreziosito da una riga di eyeliner sfumato che allunga otticamente l’occhio. Il tutto completato da abbondante mascara nero, che rende lo sguardo magnetico, e da un rossetto color nude caldo abbinato ad un gloss dal finish iper luminoso.

Per Capodanno, si sa, ci vuole sempre un tocco di rosso. Ed ecco che Chiara Ferragni ci dà la giusta ispirazione per un trucco semplice e sofisticato, con il focus sulle labbra rosso fuoco. Il rossetto che indossa l’imprenditrice digitale, infatti, è del colore delle feste per eccellenza, perfettamente abbinato al tubino rosso della sua ultima collezione natalizia. Sugli occhi, invece, opta per un look molto soft, con un ombretto chiaro e luminoso e un velo di mascara per aprire lo sguardo.

Pr chi vuole un effetto cat eye, che valorizzi a pieno gli occhi lasciando invece molto naturale il resto del viso l’idea giusta arriva da Zendaya, star del nuovo film Marvel Spider-Man: No Way Home. L’attrice punta infatti su una linea di eyeliner, sottile ma molto allungata, che continua fino all’angolo interno per ottenere il tanto desiderato effetto “occhio da gatta”. Una matita nera nella rima interna e un po’ di mascara, e il gioco è fatto. Sulle labbra, invece, soltanto un velo di gloss trasparente, e un tocco di blush rosato per dare colore al viso.