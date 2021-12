Per la magica notte di San Silvestro avete deciso tutto: ristorante, casa di amici, menù, abito, calzature, acconciatura, gioielli. Ma ancora siete indecise su un dettaglio, la manicure perfetta, una nail art che sappia stupire e che crei sulle vostre mani quel dettaglio chic che può fare la differenza all’interno di un look.

A Capodanno si può osare con smalti, strass e decori che nel resto dell’anno non scegliamo mai. Si può optare per versioni classiche, che coprono l’intera unghia con ampie pennellate, oppure, linee sottili piene di glitter applicate soltanto lungo il contorno esterno con un pennellino extra fine.

Tra le nuance che vanno per la maggiore in questo periodo dell’anno, e che si abbinano ad ogni look, ci sono sicuramente il rosso, l’oro e l’argento. Ecco quindi sei proposte, due per ogni colore, per una nail art discreta ma d’effetto che farà sicuramente al caso vostro e che può essere indossata anche nei giorni successivi, per entrare nel 2022 con eleganza.

Oro. Ecco due stili completamente diversi ma molto di tendenza: una nail art è a unghia piena, una vera immersione nel colore per delle unghie super vibranti e luminose, grazie a uno smalto fatto di pagliuzze. L’altra è una french rivisitata che su una base nude disegna la luna della parte finale dell’unghia, mentre alla base crea un sottile arco luminoso.

Rosso. Queste due nail art sono due varianti perfette e originali per usare il classico colore rosso, una nuance intramontabile perfetta per le feste e non solo. Una viene applicata sulle unghie a mandorla, forma molto di moda nel 2021, e usa il colore come per la french, applicandolo sopra a una base neutra e solo sulla luna. Il tocco finale è dato da una sottilissima linea oro appena sotto quella rossa. L’altra usa lo smalto sin quasi alla base ma si ferma prima su un arco oro che crea un effetto molto elegante.

Argento. Questa nail art da sogno è veramente molto elegante e particolare. Entrambe le versioni partono da una base neutra: in una il color argento viene applicato sopra a una sottile striscia nera verticale, creando un effetto tridimensionale e molto glamour. Nell’altra un french scintillante è alternata da stelle e pois nel dito medio e anulare: il risultato è ultra chic e riuscirà a stupire tutti.