Jenna Ortega, dopo Mercoledì si torna sul set con Beetlejuice 2

Jenna Ortega e il talento dimostrato sul set, le hanno garantito la scalata verso il successo: dopo il debutto come protagonista della serie Mercoledì, è pronta a tornare dietro la macchina da presa. Tim Burton annuncia il secondo capitolo di Beetlejuice e scommette di nuovo sul nome dell’attrice californiana.

Classe 2002, uno sguardo profondo e il grande amore per la recitazione: Jenna Ortega ha conquistato tutto il mondo con la serie horror Netflix diretta dal celebre sceneggiatore 64enne e, come riportato da Deadline Hollywood, viene scritturata ancora una volta per prendere parte ai suoi progetti cinematografici.

Le riprese del sequel sono cominciate oggi, 10 maggio 2023, nella città di Londra. La nuova pellicola firmata Tim Burton è il secondo capitolo delle vicende che ruotano attorno alla coppia dei Maitland, i coniugi–fantasma che, dopo un’incidente mortale, tornano a infestare la casa in cui abitavano per liberarla dai nuovi proprietari.

Jenna Ortega è stata scelta per ricoprire il ruolo della figlia adolescente di Lydia Deetz che, nella pellicola del 1988, veniva interpretata da Winona Ryder. Ai tempi, l’attrice, vestiva i panni di una ragazza goth che, insieme ai genitori, si era trasferita nella casa abbandonata dai Maitland. Sul set farà ritorno anche Michael Keaton, lo spirito invocato dai coniugi per liberarsi dei nuovi inquilini.

Nel corso di un’intervista al Late Night With Seth Meyers del 2015, l’attrice 51enne aveva già rivelato le intenzioni del regista in merito alla produzione di un nuovo capitolo della storia:

Era top secret, ma poi Tim Burton stava facendo un po’ di conferenze per il film Big Eyes e ha fatto un’intervista davanti alla telecamera dicendo: ‘Oh sì, lo stiamo facendo e Winona ci sarà’… Se l’ha detto lui, posso dirlo anch’io.

Il film verrà realizzato in collaborazione con Tommy Harper, Plan B, Marc Toberoff, David Geffen, Alfred Gough e Miles Millar e, per il momento, l’uscita nelle sale dei cinema, è fissata per il 6 settembre 2024.