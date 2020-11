Contouring viso: cos'è e come farlo in base alla forma del viso

Il contouring viso è una tecnica di make-up che permette di ridisegnare i lineamenti del viso con naturalezza e di valorizzare, attraverso un gioco di luci e ombre, i punti di forza e correggere i difetti modificando le caratteristiche morfologiche del volto.

Ma come realizzare un contouring viso perfetto? La giusta tecnica e il prodotto adatto sono le basi essenziali per un risultato ottimale. Ogni contouring make-up che si rispetti deve essere adattato all’ovale del proprio viso.

Contouring viso: cos’è?

La tecnica del contouring viso, resa celebre da Kim Kardashian e dal suo make up artist Mario Dedivanovic, ha come obiettivo la ridefinizione del volto attraverso il trucco. Questo tipo di make-up, infatti, usa contrasti di colori chiaro-scuro in un mix di ombre e luci che rende armoniosi i tratti del viso.

Il contouring ha molto in comune con lo strobing, una tecnica che punta a rendere il viso brillante attraverso l’applicazione dell’illuminante in alcune parti del volto.

Questa tecnica è utilizzata per valorizzare occhi, labbra, naso e zigomi modificandone la percezione dei lineamenti in modo leggero attraverso lo studio dell’ovale. Per realizzare il contouring basta, dunque, seguire le naturali linee del viso attraverso pochi passaggi.

Contouring viso: i tutorial in base alla forma del viso

Il contouring viso dona tridimensionalità al volto ed è in grado di camuffare qualche piccolo difetto (come il doppio mento, il naso troppo pronunciato, il volto allungato ma anche troppo rotondo). Il modo migliore per avere un risultato ottimale è usare un contouring personalizzato, adatto, cioè, alla forma del viso.

La tecnica ha il potere di cambiare visibilmente il volto ma, come tutti gli incantesimi che si rispettino, ha una formula ben precisa da seguire. I tutorial di seguito hanno come primaria funzione proprio l’aiutare, step by step e in base alla forma del viso che si ha, il modo migliore per riuscire a valorizzare i punti di forza mascherando i difetti.

Contouring viso tondo

Si parte dall’ illuminare il centro della fronte, del mento e l’area al di sotto degli occhi usando un fondotinta minerale o un correttore dai toni chiari. Per un buon risultato i pennelli per il trucco sono fondamentali. In questo caso, l’ideale è il pennello a forma piatta con setole corte e strettamente legate.

Contouring viso ovale

Con l’uso di una polvere opaca , si illumina, in maniera obliqua, l’arcata sopracciliare, la parte alta dello zigomo, il centro del mento e si termina con il ponte del naso.

Contouring viso quadrato

Si parte con un illuminante viso in modo da rendere più delicati i tratti della mascella pronunciata che sono caratteristici del viso quadrato. Si stende l’illuminante opaco, quindi, lungo il ponte del naso, sopra le sopracciglia e nell’incavo, sotto lo zigomo e sull’estremità del mento.

Tipologie e varianti del contouring

I lineamenti sono quello che rendono unico e particolare il viso di ogni donna. Per tale motivo, personalizzare il make-up è essenziale. Tra le tipologie di contouring esistono varianti che sia adattano perfettamente all’ovale del viso valorizzando alcuni tratti.

Il contouring per il naso è pensato per correggere alcuni difetti, dalle gobbe al naso lungo sino al naso a patata. Se la regola di base vuole che la punta del naso vada illuminata per dare l’effetto “naso alla francese”, in una donna con un naso troppo importante dare luce a questo punto significherebbe otticamente accentuare il difetto. Ecco il motivo per cui il contouring va sempre adeguato alle linee naturali del viso. La tecnica del chiaro-scuro arriva, in effetti, a modificare leggermente la forma del naso rendendolo più armonioso rispetto l’insieme del volto.

Contouring viso: i migliori prodotti

Per il contouring esistono prodotti specifici, in polvere o in crema, con finish opachi e tonalità del marrone e del beige chiaro per evidenziare i volumi e correggere i difetti del volto.

La redazione di DireDonna ha selezionato, per voi, i migliori prodotti da utilizzare per realizzare un contouring ad hoc.

