Bold lip, il trend rossetto dell'autunno/inverno 2022-2023 è audacia

Con l’arrivo delle stagioni più fredde, il make up si adegua alla temperatura e abbraccia così sfumature di colore più scure e intense. Per quanto riguarda il trucco delle labbra, il trend di stagione è il “bold lip” ma in cosa consiste?

Sostanzialmente si tratta delle labbra che diventano protagoniste assolute del make up grazie a colori scuri e avvolgenti, come il bordeaux o il rosso borgogna. Il finish è opaco e ricorda i tessuti vellutati e accoglienti dell’inverno, come una calda copertina da stringere sul divano di casa.

Se quest’estate quindi le labbra si erano tinte di colori vivaci e texture brillanti e lucide, in inverno si torna in qualche modo alle “vecchie abitudini” e ai capisaldi del make up: il rosso, in tutte le sue varianti (chiare o scure, fredde o calde) rappresenta senza dubbio un evergreen che difficilmente potrà mai abbandonare la scena beauty.

Make up autunno/inverno 2022-2023: le labbra si fanno “bold” e bellissime

Non a caso questo trend prende piede proprio ora che la pandemia sembra sempre di più un lontano ricordo e l’utilizzo delle mascherine è sempre più ridotto. Ancora una volta la tendenza arriva dalle passerelle delle recenti sfilate viste durante le settimane della moda di Milano e Parigi.

Per avere delle labbra “bold”, tuttavia, non è sufficiente usare solamente un rosso scuro e rimpolpante. La strada per ottenere questo trend di stagione passa anche dall’esfoliazione e dall’idratazione. Come? Attraverso balsami, oli specifici e che siano privi di ingredienti aggressivi, a favore di formule green e deliziose. Il tutto per ottenere, infine, il risultato desiderato, ovvero labbra piene, turgide e audaci, tinte di rosso.

Autunno/inverno 2022-2023: labbra bold e outfit avvolgente per la stagione fredda

Secondo le beauty guru, le labbra “audaci” di stagione vanno abbinate con un make up leggero che lascia proprio spazio a loro, e a un outfit di conseguenza fatto di capi semplici e texture ancora una volta “familiari” per affrontare l’inverno.

Bold lip, come realizzare il trend di stagione

Per provare a cimentarsi con questo tipo di trucco labbra, dopo aver tenuto a mente il discorso sulla preparazione e l’idratazione affrontato prima, serve scegliere il rosso più adatto al proprio incarnato (facendosi come sempre guidare dal proprio sottotono di pelle), possibilmente abbinando una matita labbra a un rossetto, e poi: