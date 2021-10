Capelli biondi autunno-inverno 2021/2022: 6 sfumature, dal biondo ramato al grano

L’inverno è sinonimo di colori profondi e intensi ma questo non significa che dobbiamo dimenticarci dei capelli biondi. Per l’autunno inverno 2021/2022, infatti, il biondo si tinge di tante sfumature che vanno dal biondo ramato fino a quello che ricorda il colore del grano, passando per toni freddi, caldi e addirittura colorati.

Vediamo insieme le tendenze più belle per accendere con tocchi di luce i capelli biondi anche durante la stagione più fredda. Ce n’è per tutti i gusti. Alcuni biondi sono una novità, altri invece li abbiamo già visti e tornano a imporsi anche per le prossime stagioni. Il detto dice che “squadra vincente non si cambia”, perciò scopriamo che cosa ci aspetta il prossimo inverno.

Capelli biondi autunno-inverno 2021/2022: l’icy blonde

A proposito di temperature fredde, i capelli più di tendenza di questa stagione sono proprio i toni freddi, come quelli mostrati dalle celebrities: tra loro ci sono l’attrice Ania Taylor Joy, oppure la super modella Vittoria Ceretti, che è apparsa sulle passerelle della fashion week proprio con un insolito icy blonde (considerando i suoi capelli castani scuri naturali).

Capelli biondi autunno-inverno 2021/2022: il biondo vaniglia

Le sfumature di biondo per l’inverno non si fermano di certo qui, dal freddo i toni si scaldano con il biondo vaniglia, come quello proposto da Billie Eilish: si tratta di un biondo molto più giallo e quindi più caldo.

I capelli biondo ramato per l’autunno-inverno 2021/2022

Proseguendo nella scala cromatica, dalla vaniglia si passa alle sfumature dorate tendenti al rosso, rappresentate perfettamente dai capelli attuali di Nicole Kidman: è un biondo caldo, preludio del rosso, un perfetto biondo ramato. Che il capello sia riccio o liscio poco importa, il biondo che strizza l’occhio al rosso difficilmente passerà di moda.

Capelli biondi autunno-inverno 2021/2022: il biondo grano

Si tratta anche in questo caso di un biondo caldo che illumina sia la chioma sia il viso. Le sfumature questa volta sono multitono, un chiaro esempio per realizzarlo è rappresentato dalla tecnica del french balayage, che riesce a valorizzare questo tipo di biondo, bilanciando le sfumature tra la radice e le punte dei capelli.

Capelli autunno-inverno 2021/2022: il biondo che diventa rosa

E se il solo biondo non basta c’è un colore che rappresenta l’alternativa più frizzante per la stagione fredda: è chiamato blonde rosé o strawberry blonde, come quello visto in testa a Kristen Stewart o a Miriam Leone: il rosa c’è ma si vede appena, come se fosse un naturale riflesso del biondo, in un mix di sicuro effetto ma che nel suo insieme appare delicato. C’è anche chi lo definisce biondo “fruttato” e il riferimento ai i colori della frutta appare più azzeccato che mai.

Capelli autunno-inverno 2021/2022: si brinda al nuovo anno con il biondo champagne

Un biondo dalle mille sfaccettature e verrebbe da dire perfetto per le mille bollicine tipiche dei brindisi che si fanno alla fine dell’anno: il biondo champagne spopola sui social grazie anche a influencer come Chiara Ferragni: è composto da riflessi pallidi, per questo definiti “lunari” e dorati. Si tratta di un biondo capace di illuminare il viso delle pelli più chiare ma se bilanciato bene regala luce anche alle carnagioni più scure. È senza dubbio perfetto per le feste e per dire addio all’anno vecchio, tuffandosi a capofitto in quello nuovo.