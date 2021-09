Capelli rossi, le tendenze colore dell'Autunno-Inverno 2021/2022

C’è chi li possiede naturalmente e chi li ama a tal punto da chiederli insistentemente a qualsiasi parrucchiere: i capelli rossi sono uno dei colori più amati in assoluto, nonché tra le tonalità capaci di scaldare e accendere l’Autunno-Inverno 2021/2022.

Chiaramente non tutti i rossi sono uguali, e se madre natura ha deciso tinte diverse per i nostri capelli, per scegliere il giusto rosso bisogna sempre far fede ai colori naturali dell’incarnato e degli occhi, oltre che affidarsi a mani esperte che sapranno trovare il giusto compromesso.

La scelta è quasi infinita: si va da quelli più accesi ai rossi più scuri, tutti ugualmente carichi di magia e di quell’aura intensa che solo il rosso sa creare. Celebrità e sfilate di moda offrono i giusti spunti per scoprire se tra le tendenze dell’Autunno-Inverno 2021/2022 si nasconde quella giusta per noi.

Capelli rossi come quelli visti in passerella

I debutti delle nuove collezioni di moda sulle passerelle di tutto il mondo danno spunto non solo per la moda che verrà ma anche per quanto riguarda le tendenze di trucco e acconciature, ed è proprio in passerella che il rosso ha dominato la presentazione delle collezioni Autunno-Inverno 2021/2022.

Versace: i capelli lisci, rossi e lucenti di Gigi Hadid e Dua Lipa

Versace ha mostrato al pubblico Gigi Hadid e Dua Lipa con capelli lunghi, rossi e liscissimi. I loro capelli così lucenti ricordano i liquid hair, uno dei trattamenti più amati dalle star e che promette di farci compagnia nei prossimi mesi.

Ricci e vaporosi, il rosso che non ti aspetti (come Nicole Kidman)

Ricci e vaporosi: si tratta proprio del rosso che non ti aspetti su un tipo di capello che siamo abituati a vedere nelle sue varianti molto più scure e quasi nere, ma è proprio questo il rosso che è in grado di stupire, se abbinato alla giusta tonalità di pelle. Proprio come Nicole Kidman.

Missoni: non importa se lunghi o corti, i capelli sono rossi e mossi

I capelli rossi del prossimo Autunno/inverno 2021/2022 sono anche mossi (corti o lunghi) e sono di quel rosso naturale tendente al castano chiaro. Si tratta di una punta di rosso quasi accennata, ma altrettanto magnetica.

Capelli rossi: le tendenze più amate dalle star

Come spesso accade, anche in questo l’ispirazione arriva da quelle celebrità che, più o meno in modo naturale, possiedono capelli rossi e lucenti.

Capelli rossi: colore intenso, ramato e autunnale

Una di queste è Julianne Moore, da sempre una delle attrici più carismatiche di Hollywood: il suo è un rosso scuro ramato, intenso e profondo.

Capelli rossi: tonalità accesa e ribelle

Jessica Chastain ha incantato il Lido di Venezia sfoggiando sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia (oltre all’intesa da urlo con l’attore Oscar Isaac) anche la sua splendida chioma rosso accesa, con una pettinatura lunga, mossa e con il taglio che non manca mai in questo momento dell’anno: la frangetta, da sempre mood principale dell’autunno.

Capelli rossi: idee per l’hair styling

Ma come portare i capelli rossi? Le idee arrivano dagli ultimi red carpet e dalle acconciature realizzate dagli hair stylist delle star. Come abbiamo avuto modo di vedere, il rosso è perfetto sia su capelli lunghi e lisci, sia su tagli più corti e mossi.

Voluminosi e lunghissimi

Ecco un altro look sfoggiato sempre da Gigi Hadid, questa volta al Met Gala per Prada: la maxi chioma raccolta in una coda alta ricorda l’aspetto da femme fatale di Jessica Rabbit, soprattutto se abbinata a un vestito attillato e guanti lunghi fin sopra il gomito. Da vera diva.

Rosso e frangetta: abbinamento perfetto per l’autunno come Anya-Taylor Joy

Dopo aver visto celebrità e sfilate, una cosa appare chiara: scegliere il rosso abbinato a un taglio di capelli con frangia, significa aver centrato in pieno il mood delle tendenze del prossimo Autunno-Inverno 2021/2022. Proprio come la Regina degli scacchi Anya-Taylor Joy.