Capelli castano miele, il colore dell'estate 2021

Le tendenze del colore dei capelli degli ultimi anni si sono spostate dolcemente verso sfumature dorate e tonalità calde, allontanandosi sempre di più dai toni freddi e grigi che sono stati protagonisti negli anni scorsi. Gli stylist più in voga stanno infatti pubblicizzando molto i toni del marrone caldo che virano verso il castano miele, un perfetto mix per l’estate 2021, capace di scaldare anche gli incarnati più spenti.

Le sfumature sui capelli castani, con i loro accenti di luce, sono perfette per dare movimento ai tagli tutti i capelli, da quelli lunghi a quelli corti e medi.

Capelli castano miele, perché è il colore della ripartenza

In effetti il color miele è uno dei toni che in generale si cerca spesso di replicare nei saloni perché è una tonalità in grado di donare estrema luminosità al viso. Per via anche della valenza psicologica del colore, soprattutto dopo la ripartenza tanto desiderata dopo la pandemia, è evidente come si cerchi calore anche nei colori: il castano miele risponde proprio a questa esigenza generale di tornare a respirare all’aria aperta.

Così, anche dal punto di vista cromatico, il miele è in grado di addolcire nel vero senso della parola anche le chiome più brune. Il castano miele messo a punto dai migliori parrucchieri si prefigge proprio lo scopo di scaldare e donare armonia alla figura.

Castano miele, il colore “baciato dal sole”

L’effetto finale che regala un colore come quello castano miele è definibile “sun kissed”, ovvero baciato dal sole, perché è proprio quella l’illusione che riesce a creare, se realizzato sapientemente da hair stylist esperti. Un’altra tecnica che trova il suo massimo splendore nel castano miele è quella del balayage, ovvero quando i parrucchieri realizzano sfumature di colore, vere e proprie ciocche più chiare che rimandano ai capelli schiariti proprio dal sole.

Il castano miele richiama alla mente la famosa golden hour, che i fotografi conoscono bene: è quell’arco temporale preciso vicino al tramonto (o vicino all’alba) che rende le luci calde, morbide e appunto dorate: non a caso infatti si dice sia il momento migliore per scattare fotografie suggestive e perché no anche primi piani perfetti.

È soprannominata anche ora dorata e magic hour, per via della luce perfetta che si posa su ogni cosa in questo momento della giornata. Il castano miele, a suo modo, evoca proprio queste sensazioni.

Castano miele, a chi sta bene

Questa particolare tonalità ricerca nelle sue sfumature un effetto il più naturale possibile, per questo sta bene sia accostato a carnagioni chiare e pallide, sia a quelle più olivastre e scure. Perché è una tonalità che aggiunge colore senza sottrarre niente, anzi: riesce a valorizzare qualsiasi tipo di pelle.

Castano miele, le celebrità che hanno scelto questo colore

Tra le celebrità che hanno scelto di farsi baciare dal sole con una perfetta tonalità di castano miele ci sono star come Jessica Biel, attrice produttrice, mamma e moglie di Justin Timberlake.

Anche la modella Winnie Harlow ha dei bellissimi capelli ricci naturali di colore castano miele, che dona luce e movimento alla chioma.

Anche Selena Gomez, prima di decidere di diventare bionda platino, aveva optato per una chioma castana illuminata da poche ciocche più chiare, che sembravano il risultato di una lunga vacanza passata sole.

Anche l’attrice Halle Berry sembra essere tornata da una lunga vacanza trascorsa sotto al sole. Nei selfie condivisi sul suo profilo Instagram, i suoi capelli selvaggi e scuri naturalmente, mostrano sfumature quasi bionde e calde.