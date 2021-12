Ancora un altro record per Taylor Swift. Con la sua canzone All too well la cantante è l’artista donna meglio posizionata su Spotify nel 2021, seguita da Ariana Grande e Olivia Rodrigo. Versatile e caparbia, Taylor ha conquistato la vetta delle classifiche di tutto il mondo (e Red, il suo ultimo album remastered non è che l’ultimo esempio).

Dal 2008, anno del suo debutto, ad oggi, la cantante è cresciuta e senza dubbio cambiata, così come ha fatto il suo stile. Dai boccoli biondi (e cappello) in completo stile country al long shag biondo con maxi-frangia (da vera newyorkese). Ma, nonostante i cambiamenti, c’è una cosa su cui non si può che essere concordi: quando si parla di outfit Taylor non sbaglia un colpo. Perciò ecco i cinque look dell’artista, sfoggiati tra premiazioni e concerti, più belli di sempre.

MET Gala 2014

Al MET Gala del 2014 la cantante, in pieno stile “Old Hollywood“, è apparsa al massimo della forma sfoggiando un abito rosa con un lungo strascico firmato da Oscar de la Renta. L’acconciatura Anni ‘3o la rende semplicemente stupenda.

Victoria’s Secret Fashion Show, 2014

Nel 2014 Taylor ha fatto il suo debutto al Victoria’s Secret Fashion Show cantando il suo singolo Style. L’artista ha solcato la passerella indossando un reggiseno nero e pantaloncini a vita alta con pizzo, che si aprivano poi in uno strascico lungo fino ai piedi.

MET Gala 2016

Esordendo come co conduttrice al MET Gala 2016 insieme a Idris Elba e a Jonathan Ive di Apple, Taylor ha sfoggiato un abito personalizzato in stile “pelle di serpente” argento, firmato Louis Vuitton, abbinato con un paio di tacchi con i lacci. A completare il look un nuovo caschetto disordinato biondo platino e un inaspettato rossetto scuro.

AMAs 2018

Agli AMAs 2018 Taylora ha sfoggiato un minidress a maglia metallica Balmain, creazione haute couture che richiamava molto gli Anni ’60; ha completato il look raccogliendo i capelli e accentuando lo sguardo con un trucco molto intenso.

Grammy Awards 2021

In questa occasione Taylor ha indossato uno splendido abito di Oscar de la Renta, con un intricato patch di fiori su ogni centimetro dell’abito. Uno stile floreale praticamente perfetto abbinato ad una maschera dello stesso stile.