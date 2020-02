Cerotti per punti neri, 4 prodotti che funzionano

I cerotti punti neri più efficaci sono quei prodotti di bellezza in grado di agire sulla pelle in maniera meccanica intrappolando i comedoni nella propria trama: una volta catturati, li rimuovono completamente, liberando i pori ostruiti.

I pori del naso o dell’intero viso vanno aperti grazie al calore (ottimo in questo senso un bagno di vapore, altrimenti si può lavare il viso con acqua calda o porre un asciugamano caldo sul volto). Quindi, si posiziona il cerotto sulla zona da purificare e va tenuto in posa per circa 15 minuti, a seconda delle diverse indicazioni.

A seguire, si rimuove “a strappo”, meglio se con un movimento dal basso verso l’alto, per poter rimuovere efficacemente i punti neri. Quali sono i cerotti migliori in commercio? Ecco i 4 prodotti preferiti dalla redazione, con caratteristiche, benefici e prezzi di ognuno.

Nivea Visage Cleansing Clear-Up Strips

Il cerotto contiene uno speciale componente che viene attivato dall’acqua e che si lega con le impurità e il sebo che occludono i pori. Quando il cerotto viene rimosso, elimina lo sporco in profondità, le impurità e i punti neri

Caratteristiche : lo speciale morbido tessuto consente al cerotto di aderire meglio alla zona interessata dalle imperfezioni, specialmente il naso

Pro: senza oli minerali

Prezzo consigliato: 6,90 euro Acquista ora

Bioré Cerotti al carbone per i punti neri

Cerotto al carbone vegetale. Rimuove i punti neri con una sola striscia

Caratteristiche : lascia la pelle fresca, pulita e 3 volte meno grassa

Pro: con carbone naturale

Prezzo consigliato: 13 euro Acquista ora

Clinians Hydra Basic Patch Cosmetici per punti neri

Trattamento di pulizia profonda che rimuove efficacemente i punti neri, liberando i pori nella zona T (fronte-naso-mento) in pochi semplici gesti.

Caratteristiche : elimina impurità ed eccesso di sebo, lasciando la pelle liscia, pulita e più luminosa

Pro: contiene Cetriolo e The Verde, astringenti e purificanti, per una piacevole sensazione rinfrescante

Prezzo consigliato: 3 euro Acquista ora

Garnier Pure Active

Crotti al carbone della linea Pure Active adatti per combattere i punti neri. Assicurano un risultato immediato sulla pelle in soli 15 minuti.

Caratteristiche : Adatti per la zona T, lasciano il viso purificato

Pro: contiene carbone vegetale purificante

Prezzo consigliato: 7 euro Acquista ora