Maschera per punti neri: le 5 più efficaci

Una buona maschera per punti neri si può rivelare un ottimo alleato di bellezza se la pelle del viso presenta comedoni aperti. Si tratta di un inestetismo tipico del periodo di sviluppo giovanile, legato in gran parte all’aumentata sintesi di ormoni sessuali che stimolano l’attività di crescita delle ghiandole sebacee: per questo la cute rimane più grassa e i follicoli propensi all’ostruzione per accumulo di sebo.

Prendersi cura della propria pelle significa anche detergerla quotidianamente con acqua e sapone. È bene evitare detergenti aggressivi e lavaggi frequenti perché una piccola quantità di sebo è comunque importante per proteggere l’epidermide. Oltre a questa una maschera purificante è indispensabile per una buona salute della pelle.

Ecco le 5 più efficaci secondo la redazione di DireDonna.

L’Oréal Paris Argilla pura

Il potere delle argille minerali in un’innovativa texture maschera-crema e gel detergente, formulata con un’associazione unica di 3 argille minerali: Caolino, nota per ridurre le impurità e l’eccesso di sebo; Montmorillonite, conosciuta per agire sulle imperfezioni della pelle; Ghassoul, grazie agli oligoelementi, aiuta ad illuminare il colorito.

Caratteristiche : la combinazione di argille minerali insieme ad estratti dalle proprietà uniche, eucalipto purificante, carbone detox e alga rossa esfoliante, purificano la pelle, riducono le imperfezioni e illuminano l’incarnato

: la combinazione di argille minerali insieme ad estratti dalle proprietà uniche, eucalipto purificante, carbone detox e alga rossa esfoliante, purificano la pelle, riducono le imperfezioni e illuminano l’incarnato Pro: agisce sui punti neri e ristringe i pori

Prezzo consigliato: 9,99 euro Acquista ora

Maschera con Vitamina C e Acerola peel-off di B.O.T. cosmetics & wellness

Costituita da polvere ultra-sottile a base di alginato che una volta mescolata con acqua, crea un composto cremoso ed omogeneo che forma un gel. Quando la maschera viene applicata al viso o al corpo, diventa come una seconda pelle, adattandosi perfettamente ai contorni della zona trattata.

Caratteristiche : la Vitamina C migliora la micro circolazione cutanea grazie all’attivazione delle sintesi di collagene. L’acerola partecipa alla ristrutturazione cutanea e contrasta l’attività dei radicali liberi

: la Vitamina C migliora la micro circolazione cutanea grazie all’attivazione delle sintesi di collagene. L’acerola partecipa alla ristrutturazione cutanea e contrasta l’attività dei radicali liberi Pro: adatta al trattamento di pelli atone e senescenti, rendendo la cute luminosa, idratata e vellutata

Prezzo consigliato: 13 euro Acquista ora

Origins Clear Improvement

Un complesso di detergenti naturali che purifica la pelle. Il Carbone di Bambù agisce come una calamita per liberare i pori ostruiti in profondità, l’Argilla Bianca della Cina assorbe le tossine ambientali, mentre la Lecitina dissolve le impurità. Per una pelle visibilmente fresca e pura.

Caratteristiche : regala alla pelle un aspetto più liscio e luminoso assorbendo le tossine dell’ambiente circostante

: regala alla pelle un aspetto più liscio e luminoso assorbendo le tossine dell’ambiente circostante Pro: aiuta a purificare la pelle mantenendola pulita e detersa

Prezzo consigliato: 37 euro Acquista ora

Darphin Skin Mat

Maschera cremosa a base di argilla purificante e oli essenziali aromatici per purificare e assorbire il sebo in eccesso per un colorito più luminoso.

Caratteristiche : Argilla Verde, Aloe Vera e un mix di oli essenziali (Cipresso e Limone), che purificano e assorbono il sebo in eccesso

: Argilla Verde, Aloe Vera e un mix di oli essenziali (Cipresso e Limone), che purificano e assorbono il sebo in eccesso Pro: l’81% degli ingredienti è di origine naturale

Prezzo consigliato: 40 euro Acquista ora

Shiseido WASO Purifying Peel Off Mask

Una maschera peel-off purificante di un accattivante color fucsia perlato. Rimuove le sostanze inquinanti e qualsiasi tipo di impurità.

Caratteristiche : prodotto SOS per coccolare la pelle durante i periodi più stressanti

: prodotto SOS per coccolare la pelle durante i periodi più stressanti Pro: lascia la pelle liscia e idratata

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora