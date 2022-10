Charlène di Monaco e la glaciale eleganza del Titanium White

Il look di Charlène di Monaco non concede spazio alla stravaganza. Alla recente Parigi Fashion Week ha dimostrato di prediligere le linee sartoriali asciutte e quasi militaresche, un mood che ne sottolinea l’aspetto regale e altero. Se i vestiti la rendono una principessa elegante e austera, i capelli rappresentano invece quel tocco di uncoventional che piace e seduce. Corto e biondo sembra essere il suo mantra. L’abbiamo vista sfoggiare in Sudafrica, in occasione di un viaggio, un raffinato bowl cut biondo californiano.

Per l’autunno 2022 però questa nuance ha subito un vero e proprio upgrade, dedicato al freddo glaciale dell’inverno. In una foto pubblicata su Ig, Charlène Wittstock è apparsa con un nuovo taglio ma soprattutto con un colore inedito e originale. La principessa di Monaco, in occasione di una visita al rifugio per animali della Société Protectrice des Animaux, ha sfoggiato infatti un pixie cut impreziosito dalla nuance Titanium White, una sfumatura di biondo che vira verso il bianco e accentua la delicatezza dei lineamenti del volto.

Lo styling è accurato ma semplice, una leggera riga di lato fermata con una cera opaca. Lasciate le tonalità calde nel cassetto dei ricordi estivi, insieme a bikini e pareo, il Titanium White sarà il colore della prossima stagione. Glaciale, freddo ma dotato di una inaspettata carica sensuale, insieme all’argento e all’acciaio rappresenta la tinta perfetta per i capelli corti. Ideale per le pelli chiare con sottotono rosato o neutro, esalta con naturalezza gli occhi di qualsiasi colore: enfatizza quelli chiari e illumina quelli marroni o neri.