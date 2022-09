Charlène e Alberto di Monaco, il ritorno in pubblico mano nella mano

Charlène di Monaco e il principe Alberto hanno partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra organizzata dalla Société Protectrice des Animaux (SPA) in occasione della costruzione di un nuovo rifugio che sarà pronto alla fine del 2023. Sorridente e apparentemente serena, la principessa per l’occasione ha indossato, con la raffinatezza che da sempre la contraddistingue, un completo con camicia bianca e pantaloni neri. Alberto di Monaco ha annunciato che sarà proprio la moglie a presiedere alla SPA, società fondata nel lontano 1951 dalla sorella del principe Ranieri.

La coppia reale, dopo la posa della pietra, ha apposto sul luogo anche una targa con i loro nomi lasciandosi immortalare successivamente in un tenero bacio che Alberto di Monaco ha scoccato sulla guancia della consorte. Sembrano lontani i tempi in cui i monegaschi sentivano aria di divorzio tra i due dopo il ritorno di Charlène Lynette Wittstock nel principato di Monaco. A tenerla lontana, ricordiamo, erano state le lunghe e difficili condizioni di salute. La donna infatti era rimasta in Sudafrica per oltre otto mesi dopo aver subito ben 3 interventi alla testa.

La vita della principessa Charlène non è stata certo facile nell’ultimo periodo tra operazioni chirurgiche, infezioni varie e ricadute. A quanto pare però, in questo momento il peggio sembra essere passato. è stata la stessa donna a raccontarlo in una lunga intervista concessa a News 24. La principessa ha affermato di aver trovato la forza di superare il dolore e la sofferenza causata dalla lontananza dei figli proprio nel supporto e nell’affetto della famiglia e si è detta impaziente di recuperare il tempo perduto.