Charlène di Monaco, lezioni di stile alla Parigi Fashion Week

Blazer a quadri, camicia bianca, occhiali oversize da diva e una semplice frase “Good to be back in Paris again”: Charlène di Monaco è finalmente tornata! Dopo una lunga assenza, la principessa di Monaco torna alla Parigi Fashion Week e lo fa in grande stile! Seduta in prima fila alla collezione primavera-estate 2023 di Akris, la donna ha confermato l’amore che la lega alle linee essenziali, quasi austere. Per l’occasione ha scelto di sfoggiare un completo blue navy del brand, caratterizzato da un mood quasi militare.

Quella per la Maison Akris e per lo stilista Albert Kriemler è una vera e propria passione. Charlène di Monaco ha indossato in più occasioni le creazioni della famosa casa elvetica come l’indimenticabile abito acquamarina scelto per il ritratto ufficiale che ha celebrato, nel 2011, il fidanzamento ufficiale con Alberto Grimaldi. La principessa ha partecipato anche alla sfilata di Louis Vuitton dove ha catturato tutta l’attenzione dei fotografi. Sorriso smagliante, taglio pixie cut biondo platino, choker di diamanti e orecchini Vuitton: signore e signori, la classe è servita!

Sembrano ormai lontani i giorni in cui si è temuto più volte per la sua salute. Charlène Wittstock è stata a lungo assente dal Principato per questioni di salute. Dopo un’infezione contratta in Sudafrica, ha dovuto affrontare una serie di operazioni che l’hanno costretta a rimandare per otto mesi il rientro a Montecarlo. Come se non bastasse, qualche mese fa avevano iniziato a circolare le prime voci su una presunta crisi tra la donna e il principe Alberto, voci che sono state smentite dalla prima uscita in pubblico in cui la coppia è apparsa più serena che mai.