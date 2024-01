Chi soffre di couperose può truccarsi? Le risposte e 4 trucchi adatti

La couperose è una condizione della pelle che colpisce molte persone, caratterizzata da capillari dilatati e visibili sulla superficie cutanea, soprattutto sul viso. Chi soffre di couperose spesso si trova a dover affrontare la sfida di coprire queste imperfezioni durante la routine di trucco quotidiana. Ma è sicuro truccarsi se si ha la couperose? E quali sono i trucchi più adatti per minimizzare l’aspetto di questa condizione cutanea? Scopriamo insieme le risposte e i segreti per un trucco impeccabile.

Ci si può truccare con la couperose?

Innanzitutto, è importante sottolineare che chi ha la couperose può tranquillamente truccarsi, ma è fondamentale farlo con attenzione e utilizzando prodotti adatti. Prima di iniziare la routine di trucco, è consigliabile seguire una corretta routine di cura della pelle. Usare prodotti delicati, idratanti e adatti alla pelle sensibile può aiutare a mantenere il viso in salute e ridurre l’infiammazione associata alla couperose.

Quali ingredienti evitare?

Ci sono sostanze e ingredienti che è consigliabile evitare nella cura della pelle e nel trucco per chi soffre di couperose, al fine di ridurre l’irritazione e migliorare la gestione della condizione:

Prodotti contenenti alcol , come tonici o detergenti aggressivi, possono causare secchezza e irritazione alla pelle. È consigliabile optare per prodotti privi di alcol o con una percentuale molto bassa.

, come tonici o detergenti aggressivi, possono causare secchezza e irritazione alla pelle. È consigliabile optare per prodotti privi di alcol o con una percentuale molto bassa. Acidi come l’acido glicolico o l’acido salicilico possono essere troppo aggressivi per la pelle sensibile della couperose. Evitare prodotti che contengono queste sostanze per prevenire ulteriori irritazioni.

possono essere troppo aggressivi per la pelle sensibile della couperose. Evitare prodotti che contengono queste sostanze per prevenire ulteriori irritazioni. Fragranze sintetiche presenti in creme, lozioni o detergenti possono irritare la pelle, specialmente quella sensibile. Scegliere prodotti privi di profumi aggiunti o, in alternativa, preferire quelli con fragranze naturali e delicate.

presenti in creme, lozioni o detergenti possono irritare la pelle, specialmente quella sensibile. Scegliere prodotti privi di profumi aggiunti o, in alternativa, preferire quelli con fragranze naturali e delicate. Evitare scrub o esfolianti troppo aggressivi, in quanto possono danneggiare la barriera cutanea. Optare per esfolianti delicati o quelli a base di ingredienti naturali come zucchero o avena.

troppo aggressivi, in quanto possono danneggiare la barriera cutanea. Optare per esfolianti delicati o quelli a base di ingredienti naturali come zucchero o avena. Sia la nicotina che la caffeina possono contribuire alla dilatazione dei vasi sanguigni e aumentare i rossori sulla pelle. Ridurre o evitare prodotti contenenti queste sostanze può essere benefico per chi ha la couperose.

Quali cosmetici usare?

Rimane fondamentale scegliere prodotti per il trucco e la cura della pelle etichettati come “non comedogeni” per evitare che ostruiscano i pori e peggiorino la couperose. Ecco una selezione di cosmetici adatti:

Crema viso idratante con SPF

CeraVe Crema viso con SPF 25 Crema viso idratante con protezione solare adatta a tutti i tipi di pelle 14 € su Amazon 16 € risparmi 2 € Pro Adatta a tutti i tipi di pelle Contro Nessuno

In fase di preparazione della pelle per il trucco, è consigliabile utilizzare una base leggera e idratante. Optare per una crema idratante con SPF può proteggere la pelle dai danni del sole.

Fondotinta minerale

Benecos - natural beauty 90641 polvere minerale Fondotinta minerale in polvere e senza talco, opacizzante e adatto per le pelli più sensibili 6 € su Amazon Pro ideale per pelli sensibili Contro Nessuno

Il fondotinta è un passo cruciale nella routine di trucco per chi ha la couperose. Scegliere un fondotinta leggero e non comedogeno può aiutare a coprire le imperfezioni senza ostruire i pori. Se non si hanno particolari necessità legate alla coprenza, i fondotinta a base di minerali sono spesso una scelta eccellente, poiché forniscono una copertura leggera e uniforme senza appesantire la pelle.

Correttore verde per le discromie

Bionike Defence Cover - Correttore Fluido Discromie 301 Vert Correttore in crema per pelli Sensibili e intolleranti. Grazie ai pigmenti di colore verde neutralizza le macchie cutanee rosse, blu e gialle 17 € su Amazon 26 € risparmi 9 € Pro per pelli sensibili e nickel tested Contro Nessuno

Per nascondere efficacemente i rossori causati dalla couperose, è consigliabile utilizzare un correttore verde. I correttori di questo colore aiutano a neutralizzare i toni rossi della pelle, creando una base uniforme per l’applicazione del fondotinta. Dopo aver applicato il correttore verde, si può procedere con il fondotinta e gli altri prodotti di routine.

Ombretti dai toni nude

Max Factor Masterpiece Nude Palette 8 Ombretti dal Colore Intenso con formula cremosa e sfumabile. 3 finish, tonalità cappuccino nudes 12 € su Amazon 21 € risparmi 9 € Pro a lunga durata Contro Nessuno

Gli occhi sono un punto focale del trucco, ma chi ha la couperose potrebbe voler evitare l’uso eccessivo di ombretti rossi o tonalità scure. Optare per tonalità neutre e luminose può sottolineare gli occhi senza attirare l’attenzione sui rossori del viso. Utilizzare un eyeliner e un mascara di alta qualità per completare lo sguardo senza irritare la pelle sensibile.

Chi soffre di couperose può dunque assolutamente truccarsi, seguendo semplici accorgimenti e utilizzando prodotti adatti alla pelle sensibile. Una corretta routine di cura della pelle e l’uso di prodotti leggeri possono contribuire a un trucco che valorizza la bellezza naturale, riducendo al minimo l’aspetto della couperose.