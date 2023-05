Come realizzare il trucco glow nude di Halle Bailey ne La Sirenetta

La pelle fresca e radiosa di Halle Bailey, unita a un trucco naturale ma luminoso, ha catturato l’attenzione di molti appassionati di makeup. Se desideri imparare come ricreare questo look, sei nel posto giusto. Ecco passo dopo passo i segreti del trucco glow nude della nuova Sirenetta Disney.

Prima di immergerci nei dettagli del trucco glow nude di Halle Bailey, vale la pena dedicare qualche parola all’attrice stessa e al film in cui ha interpretato la protagonista de “La Sirenetta”. Nel 2019, è stata scelta da Disney per il ruolo di Ariel nella versione live-action del celebre classico animato “La Sirenetta”. Questa decisione ha suscitato grande entusiasmo e dibattito tra il pubblico, poiché Halle Bailey è stata la prima attrice afroamericana ad interpretare Ariel, un personaggio originariamente rappresentato come una sirena dalla pelle bianca e i capelli rossi.

Il film è un adattamento del classico racconto di Hans Christian Andersen e il cast comprende anche altri talenti di spicco, come Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone, Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula e Awkwafina nel ruolo di Scuttle.

Il trucco glow nude de La Sirenetta: ecco come realizzarlo

Prima di truccarci, è importante preparare la pelle. Assicurati quindi di avere un viso pulito e idratato. Applica una crema idratante leggera e aspetta che si assorba completamente prima di passare al trucco vero e proprio.

Base luminosa

Per ottenere quel radioso effetto glow sulla pelle, inizia applicando una base luminosa. Un prodotto consigliato è il Wondreglor Primer di Charlotte Tilbury. Questo primer leggero e setoso illumina la pelle e crea una base perfetta per il trucco. Applicalo su tutto il viso, concentrandoti sulle zone che desideri evidenziare, come gli zigomi e l’arco sopraccigliare.

Fondotinta leggero

Per ottenere un aspetto naturale, opta per un fondotinta leggero e luminoso. La BB Cream Nude Magique di L’Oréal è una scelta eccellente. Questa BB cream uniforma l’incarnato senza appesantire la pelle e fornisce un tocco di luminosità. Scegli una tonalità che si adatti al tuo colore di pelle e applicala con un pennello o con le dita, sfumandola delicatamente per un risultato omogeneo.

Correttore luminoso

Per coprire eventuali imperfezioni o occhiaie, opta per un correttore luminoso come il Radiant Creamy Concealer di NARS. Questo correttore, disponibile in diverse sfumature, illumina e idrata la pelle, lasciandola uniforme e radiosa. Applicalo con un pennello sottile o con le dita, sfumandolo delicatamente sulle zone interessate.

Highlighter dorato o argentato

Per replicare il bagliore dorato sulle guance di Halle Bailey, scegli un highlighter dorato di alta qualità. Puoi optare anche per l’argento: scegli in base al tuo incarnato naturale e a ciò che ti valorizza di più, considerando i colori caldi/freddi.

L’illuminante Mary-Lou Manizer di theBalm è un prodotto molto amato dagli appassionati di makeup. Questo highlighter in polvere ha un tono dorato caldo che dona un effetto luminoso e naturale. Applicalo delicatamente sugli zigomi, sull’arco sopraccigliare, sul ponte del naso e sull’arco di Cupido per ottenere un bagliore incantevole.

Ombretto neutro

Per gli occhi, scegli una palette di ombretti neutri come la Naked2 Basics di Urban Decay. Questa palette offre una selezione di tonalità nude, perfette per creare un look naturale ma sofisticato.