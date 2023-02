Inizia il conto alla rovescia per l’uscita al cinema de La Sirenetta, che arriverà nelle sale il 26 maggio 2023. La curiosità è tantissima, soprattutto perché si tratta di una delle storie che ha da sempre appassionato grandi e bambini, incentrata sulle vicende di Ariel, personaggio nato dalla penna di Hans Christian Andersen, che era stata già fonte di ispirazione per un cartone animato nel 1989.

La protagonista è una sirena, che decide di fare un patto con una strega del mare, Ursula, per potersi trasformare in un essere umano. Questa sarà l’occasione per lei anche per innamorarsi di un umano, il principe Eric. Pur di stare al suo fianco, lei si accorda con Ursula per avere le gambe, ma finirà con il perdere la voce, che era una delle sue doti migliori. I momenti difficili non mancheranno, ma alla fine riuscirà a riaverla, oltre che a coronare il suo sogno d’amore.

In questo nuovo trailer diffuso dal regista Rob Harris, oltre ad Ariel vediamo anche la sua “nemica” e la sua risata malefica e il principe amato dalla protagonista.

i’m so very excited to continue the #Disney100 celebration with this new look at #TheLittleMermaid 🧜🏽‍♀️just 100 days until it arrives in theaters! 💕 pic.twitter.com/Ux8os3EKFD February 15, 2023

Il cast è davvero di prim’ordine. Tra gli attori spicca un Premio Oscar come Javier Bardem, che veste i panni di Tritone, il padre di Ariel. Jonah Hauer-King (tra gli interpreti in passato di Little Women) sarà il principe Eric mentre Melissa McCarthy, già vista in Una mamma per amica, è Ursula.

A settembre 2022 non erano mancate le polemiche per la scelta dell’attrice a cui è stato affidato il ruolo de La Sirenetta. Non tutti avevano apprezzato che la decisione fosse ricaduta su Halle Bailey a causa del colore della sua pelle, ma alla fine sono stati in tanti a complimentarsi con lei. “È stato d’ispirazione e bello sentire le parole di incoraggiamento dei miei nonni, quando mi hanno detto: ‘Non capisci cosa stai facendo per noi, per la nostra comunità, per tutte le giovani ragazze nere e di colore che si rivedranno in te'” – ha detto a Variety.

La colonna sonora prevede quattro canzoni originali, ma non mancheranno i classici Baciala e In fondo al mar.