Come realizzare il trucco Marron Glacé, il make-up dell'autunno 2023

L’autunno è sempre stata una stagione da cui prendere ispirazione con i suoi colori caldi e accoglienti. Quest’anno, il trucco Marron Glacé si sta affermando come una delle tendenze per il make-up autunnale e segue la scia dei trend che prendono il nome dai dolci di stagione (Ricordate il latte make-up di quest’estate?). Questo stile di trucco, ispirato alle deliziose sfumature del dolce della castagna caramellata, promette di essere il preferito di molte appassionate di bellezza e make-up artists.

Marron Glacé, il trucco goloso dell’autunno 2023

Il Marron Glacé è una preparazione dolciaria francese, particolarmente amata in autunno e durante le festività natalizie. Si tratta di castagne candite in uno sciroppo di zucchero, poi ricoperte di uno strato sottile di zucchero glassato, che conferisce loro un aspetto brillante e invitante. Questa delizia culinaria è apprezzata non solo per il suo sapore dolce e leggermente caramellato, ma anche per la sua estetica elegante e raffinata.

Per quanto riguarda i colori che caratterizzano il Marron Glacé, questi richiamano le sfumature naturali delle castagne caramellate. Le tonalità predominanti sono:

marrone medio caldo,

medio caldo, caramello,

zenzero,

bronzo.

Queste sfumature si riflettono nei prodotti di trucco Marron Glacé, creando un look che evoca il calore e la golosità delle deliziose castagne candite.

Marron Glacé, a chi sta bene il trucco marrone?

Le sfumature del Marron Glacé sono perfette per esaltare i capelli castani e gli occhi marroni ma, con la giusta scelta di toni e sottotoni, può adattarsi a tutte le carnagioni e ai colori di occhi. Quindi, se avete occhi neri, azzurri o verdi, sappiate che anche voi potete sperimentare questo make-up goloso per l’autunno 2023.

Come realizzare il trucco Marron Glacé

Per realizzare il trucco Marron Glacé, avete bisogno di alcuni prodotti, tra cui ombretti, eyeliner, matite e mascara. Ma prima di immergerci nei dettagli su come eseguire questo look, abbiamo detto che è importante capire quali sfumature scegliere: Caldi o fredde? Questo è chiaramente soggettivo. Abbiamo visto come il Marron Glacé si basa su tonalità di marrone medio caldo, con accenti di sfumature più chiare, da selezionare quindi in base al proprio colore di pelle.

Per iniziare, è importante preparare la base correttamente. Utilizzate una base cremosa per prolungare la durata del trucco e permettere agli ombretti di aderire meglio alla palpebra. Il primer contribuirà anche a far risaltare le sfumature glassate dei prodotti che applicherete successivamente.

correttamente. Utilizzate una base cremosa per prolungare la durata del trucco e permettere agli ombretti di aderire meglio alla palpebra. Il contribuirà anche a far risaltare le sfumature glassate dei prodotti che applicherete successivamente. In base alla tonalità che desiderate enfatizzare, scegliete il vostro ombretto cremoso marrone. Se desiderate un look più sfaccettato, potete iniziare con una base opaca e poi aggiungere ombretti in polvere duochrome o luminosi. Se invece preferite un look più semplice e veloce, optate per un ombretto marrone in crema e completate il trucco.

Le matite occhi e gli eyeliner marroni sono chiaramente fondamentali per completare il look Marron Glacé. Evitate il nero, perché potrebbe appesantire il risultato finale. Invece, optate per sfumature marroni che si integrano perfettamente con il trucco, aggiungendo un tocco di coerenza al look complessivo.

e gli sono chiaramente fondamentali per completare il look Marron Glacé. Evitate il nero, perché potrebbe appesantire il risultato finale. Invece, optate per sfumature marroni che si integrano perfettamente con il trucco, aggiungendo un tocco di coerenza al look complessivo. Potete personalizzare ulteriormente la scelta del marrone, preferendo sfumature calde con riflessi rossastri o bronzati . Le persone dagli occhi chiari possono optare anche per un marrone caramello, che farà risaltare le iridi azzurre grazie alla teoria dei colori complementari.

. Le persone dagli occhi chiari possono optare anche per un marrone caramello, che farà risaltare le iridi azzurre grazie alla teoria dei colori complementari. Per completare il vostro look Marron Glacé non dimenticate il mascara. Scegliete un mascara borgogna o marrone caldo con sfumature quasi bordeaux. Questo tocco darà profondità e riflessi unici, rendendo gli occhi chiari ancora più luminosi e dando agli occhi scuri una profondità che un semplice mascara nero non potrebbe mai offrire.

Con le giuste sfumature e i giusti prodotti, potrete ottenere un look che esalta la bellezza naturale dei vostri occhi. Quindi, giocate con le sfumature, personalizzate il vostro make-up e sperimentate il Marron Glacé senza indugi!