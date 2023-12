Come realizzare un unapproachable makeup, il trucco TikTok per proteggersi dalle molestie

Di recente, un nuovo trend ha preso piede su TikTok, diventando un vero e proprio fenomeno virale: l’Unapproachable Makeup, il trucco pensato per respingere il cosiddetto “male gaze” e sfidare i tradizionali canoni di bellezza che troppo spesso circoscrivono le donne.

Che cos’è l’Unapproachable Makeup

Ma cosa rende questo trucco così peculiare? È un’estetica esagerata, progettata per scongiurare qualsiasi tipo di approccio indesiderato, alzando il volume sulla propria presenza senza permettere invadenze indesiderate. Questa tendenza è diventata una forma di autodifesa, permettendo alle donne di sentirsi sicure e al contempo di esprimere la propria bellezza senza compromessi.

Come si realizza l’Unapproachable Makeup

L’Unapproachable Makeup è caratterizzato da una serie di elementi audaci: come si realizz? Si usano:

rossetti dai colori vibranti,

dai colori vibranti, eyeliner nero tracciato con precisione geometrica,

nero tracciato con precisione geometrica, uso generoso di blush e illuminante,

e illuminante, sopracciglia pettinate,

pettinate, ombretti scuri

scuri e mascara intenso.

Si tratta di un look che non passa inosservato, ma che allo stesso tempo trasmette una sensazione di forza e sicurezza.

Da dove nasce l’Unapproachable Makeup

L’ispirazione di questa tendenza deriva dalla volontà di apparire affascinanti, ma al contempo fuori dalla portata di chiunque cerchi di invadere gli spazi personali senza permesso. Megi Hebeja, una tiktoker di 22 anni da Philadelphia, ha condiviso il suo tutorial che ha ottenuto circa due milioni di visualizzazioni e 360 mila like, intitolato “Il trucco per quando non avete lo spray al peperoncino”.

Hebeja ha sperimentato questo look diverse volte e ne ha attestato l’efficacia: “Funziona alla perfezione. Lo uso quando esco con le amiche e, in generale, tutte le ragazze non single che conosco lo adottano. È un modo per respingere gli approcci indesiderati e far comprendere agli uomini che non siamo qui per essere solo ‘carine’, ma anche forti e decise”.

Questo fenomeno, sebbene possa sembrare solo un trend del mondo beauty, ha sollevato anche una discussione più ampia riguardo agli abusi e alla violenza di genere. Anita Bhagwandas, esperta di bellezza, ha sottolineato che, sebbene non tutti gli uomini siano predatori, questo tipo di makeup riesce a catturare un disagio profondo che molte donne sperimentano quotidianamente, come il catcalling o le molestie per strada.

L’Unapproachable Makeup visto come arma per difendersi

L’Unapproachable Makeup non è solo una tendenza estetica: rappresenta una ribellione contro i rigidi standard di bellezza imposti dalla società. Come afferma Hebeja, “Questo trucco sfida l’idea tradizionale di una donna ‘carina’ e docile. Per troppo tempo abbiamo seguito canoni estetici dettati da uomini che volevano donne facilmente manipolabili. Questo look ci fa sentire potenti e invincibili, e questo è il motivo per cui sta suscitando tanto interesse e dibattito”.

L’Unapproachable Makeup non è solo un modo per sperimentare un bel trucco nuovo, ma rappresenta anche una forma di espressione personale e di difesa per molte donne, che trasmette un messaggio di forza e sicurezza che va ben oltre il semplice mondo del beauty.