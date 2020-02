Un viso tondo può essere snellito grazie al make-up: saper truccare anche un volto dalla forma non regolare e dai lineamenti non prerogativa non solo dei make-up artist, che sanno come realizzare un trucco correttivo. Con le giuste tecniche e i corretti prodotti di bellezza è possibile rendere più armonioso qualsiasi difetto.

Abbiamo visto quali sono le prerogative del viso lungo e come truccarlo, vediamo ora le caratteristiche della conformazione tonda. Di solito questa tipologia presenta una fronte piuttosto larga, occhi lontano e zigomi pronunciati: i tratti si sviluppano in orizzontale che dovranno essere attenuate attraverso ombreggiature verticali.

I prodotti make-up di cui si ha bisogno sono una palette per il contouring o di un correttore, una terra opaca e la cipria. Armate dei corretti pennelli per il trucco, ecco come truccare il viso tondo step by step.