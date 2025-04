Le frasi e le parole giuste per chiedere scusa e come farlo nel modo corretto

Tutte e tutti commettiamo errori. Ce ne sono alcuni che sono irreparabili, altri che lo sembrano soltanto. Ma per ogni errore, si può sempre chiedere scusa. Che poi le scuse vengano accolte da chi ha subito le conseguenze di quell’errore è un altro paio di maniche, ma si può sempre fare la propria parte, meglio se in maniera sincera, perché altrimenti le nostre parole non hanno nessun valore.

Perché chiedere scusa è un atto di forza

Chiedere scusa non è sempre facile: secondo PsychologyToday, la colpa sarebbe nel ruolo svolto dall’ego. La paura di chi ha difficoltà nello scusarsi è quella di apparire debole, di ammettere un fallimento personale, di incrinare la fiducia in se stessi e la propria immagine all’esterno. Contrastare tutto questo rappresenta un atto di forza, un modo in cui ci prendiamo le responsabilità di ciò che abbiamo fatto anche e soprattutto rispetto a conseguenze che possono rivelarsi addirittura disastrose per la nostra vita.

Come chiedere scusa in modo sincero

Le scuse si compongono di 3 fasi:

l’ammissione della colpa ;

; l’espressione del dispiacere ;

; la promessa di non sbagliare più nello stesso ambito.

Queste fasi vanno attraversate tutte e tre se si vuole scusarsi in modo sincero: indipendentemente da ciò che risponderà l’altra persona, le scuse non sono efficaci se si salta una fase. Facciamo un esempio: possiamo provare il senso di colpa e il dispiacere, ma non vogliamo impegnarci per non ripetere l’errore. Questo potrebbe celare il fatto che pensiamo, nonostante tutto, di avere comunque un po’ di ragione. Certo, è possibile che la ragione non stia da una sola parte, e tante volte accadono di quelle situazioni per cui è difficile fermarsi a un torto solo. Ma a questo punto dobbiamo porci una domanda fondamentale: quanto ci teniamo al rapporto con la persona che pensa di aver subito il torto?

L’empatia gioca una funzione fondamentale in tal senso: solo mettendoci nei panni dell’altra persona potremmo capire come sta e cosa potrebbe aver bisogno di perdonare. A volte è un interrogativo da un milione di dollari: cosa possiamo perdonare? Talvolta possiamo avere delle regole non scritte in tal senso, ma l’esperienza umana possiede così tante sfaccettature da rendere impossibile la formulazione di una regola standard e seguirla. Certo però anche senso di responsabilità e esame di coscienza aiutano sempre.

Le parole giuste per chiedere scusa

Le scusa è sempre meglio chiederle di persona, con proprie parole, rispettando le fasi indicate prima. Tuttavia se non si è molto bravi con le parole, si può ricorrere a un biglietto con una citazione di un grande o di una grande artista, sperando di trovare qualcosa che si adatti al nostro caso:

“Con quanta leggerezza e con che pessimi materiali l’uomo costruisce le sue scuse” (Milan Kundera)

“La maggior parte delle spiegazioni sono giustificazioni” (Bertolt Brecht)

“Il fine può giustificare i mezzi purché ci sia qualcosa che giustifichi il fine” (Lev Trotsky)

“Il tempo è una scusa. Quando si ama una cosa il tempo lo si trova” (Dacia Maraini)

“Non ho giustificazioni per il mio modo errato di provare sentimenti” (Fernando Pessoa)

“La passione spiega bene delle cose, ma non giustifica niente” (Louise Ackermann)

“Se tu fossi stato con me t’avrei chiesto scusa. Oppure aiuto. Invece non c’eri; incredibile come gli altri manchino sempre nei momenti in cui se ne ha bisogno; passi giorni, mesi, anni interi con qualcuno a cui non hai da dir nulla e nel momento in cui hai da dirgli qualcosa, magari scusami, aiuto, lui non c’è e tu sei solo” (Oriana Fallaci)

“Se avete ragione, potete permettervi di scusarvi; e se avete torto, non potete permettervi di non farlo” (Edgard Wallace)

“Siamo bravi a dire mi dispiace. Ma in quante di quelle migliaia di volte in cui lo ripetiamo, schermandoci dai desideri degli altri, lo pensiamo davvero?” (Alessia Gazzola)

Scusarsi nei rapporti familiari, di coppia o sul lavoro

È possibile che si ponga la situazione di dover chiedere scusa in diversi ambiti della nostra vita, ovvero con i membri della propria famiglia, con il partner o con la partner oppure sul lavoro. Naturalmente la situazione è differente per ognuno di questi ambiti: nel caso del lavoro in particolare, si rischia di essere licenziati per un errore, ma assumersi le proprie responsabilità in ambito famigliare o di coppia potrebbe comunque avere delle conseguenze poco piacevoli e a lungo termine. Affrontare la propria colpa non è mai un errore però, come vedremo: la sincerità delle proprie scuse può giovare almeno nel salvaguardare un rapporto che non si vuole completamente distruggere.

Cosa succede se non si chiede mai scusa

Per quanto riguarda il non chiedere scusa, non esiste un modello comportamentale valido per tutti. È possibile che si sia sopraffatti dal proprio ego o non si riesca a provare empatia, ma è altrettanto possibile che il senso di colpa o la vergogna siano tanto preponderanti da impedire di scusarsi anche quando si sa di essere in torto, come si legge su PsychCentral. Difficile che una persona o un gruppo sociale ci perdoni in più occasioni se non chiediamo scusa: non fare ammenda, non cercare di riparare porta al deterioramento di rapporti sociali, famigliari o lavorativi. Questa è una consapevolezza che è necessario maturare, per non ritrovarsi a chiedere un giorno di fronte allo specchio: perché ho fatto il vuoto intorno a me?