Chiudere una relazione: le parole giuste per un addio senza rimpianti

L’amore finisce sempre. È un dato di fatto, una realtà ineluttabile. A volte si è fortunati e ci si impegna molto e dura tutta la vita, ma alla fine finisce anche in quel caso, con la morte di uno o entrambi gli innamorati. Poi ci sono le rotture, la chiusura di una relazione, che può avvenire in maniera burrascosa oppure tranquilla. Ma come si fa a dire addio (oppure arrivederci in qualche caso)?

Frasi di addio per chiudere una relazione in modo sereno

Per un saluto definitivo alla propria relazione, si può ricorrere a frasi e aforismi di autori celebri, di libri e di canzoni. Questo però è valido se ci si lascia di comune accordo, se almeno nelle intenzioni si vuole restare amici (anche se, si sa, non è facile) e se non ci sono rancori pregressi che rischiano di riesplodere prima o poi.

“Le foglie secche delle mie parole potranno mai fermarti per un sospiro? Lascia almeno che io copra con un’ultima tenerezza il tuo passo che si allontana” (Vladimir Majakovskij)

“Dici che cerchi qualcuno che prometta di non andarsene mai, qualcuno che chiuda i suoi occhi per te, qualcuno che chiuda il tuo cuore, qualcuno che morirebbe per te e anche più. Ma non sono io” (Bob Dylan)

“Facciamo un brindisi o due alle cose che ho perso per te” (LP)

“L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità” (Anaïs Nin)

“È difficile guarire di colpo d’un amore durato a lungo” (Catullo)

“Fai bene ad andartene. Anch’io, se potessi, mi lascerei” (Freak Antoni)

“È meglio aver amato, e perso, che non aver mai amato” (Alfred Tennyson)

“Forse si amano proprio da quel tremendo momento in cui hanno sentito l’impossibilità del loro amore. Si amano, ora, perché si sono già lasciati” (Pier Vittorio Tondelli)

“Dopo una dozzina di passi ci girammo, perché l’amore è un duello, e ci guardammo per l’ultima volta” (Jack Kerouac)

“Pensavo che l’amore fosse eterno: e avevo torto” (W.H. Auden)

Come dire addio: esempi di frasi per ogni situazione sentimentale

Possono essere tante le ragioni per cui ci si separa dopo una relazione che può essere più o meno lunga. Una delle situazioni più comuni è il tradimento, non solo quello carnale ma soprattutto, in senso lato, quello della fiducia. Cosa si può dire in una situazione del genere?

È arrivata ora di voltare pagina. Non si può costruire un futuro senza fiducia e la nostra si è spezzata. Buona vita.

Certo questa è forse un po’ un’iperbole perché non è detto che la rottura in questi frangenti sia tanto pacifica, ma se lo è, è un comportamento maturo. D’altra parte scoprire un tradimento, lo si capisce alla lunga, è la cosa migliore che può capitarci, perché ci apre gli occhi, annebbiati dall’innamoramento, sul fatto che forse la persona che abbiamo accanto non è quella giusta. Un’altra causa comune di rottura è la noia, per la quale la frase d’addio può essere questa:

Siamo solo due solitudini che si sono incontrate. Ma questo non è amore, entrambi abbiamo il diritto di stare con una persona che ci ami davvero.

La noia può subentrare a relazione inoltrata, non solo alla sua partenza. Ma può succedere anche che una relazione si cominci e poi, anni dopo, diventi solo abitudine, perché magari con il tempo entrambi i partner siano cambiati. Si può chiudere nello stesso modo in cui si chiude per noia. Il cambiamento però può riguardare anche le priorità della coppia: uno vuole sposarsi e l’altro no, uno vuole figli e l’altro no, uno ha aspettative per la propria carriera che cozzano con la carriera dell’altro. E allora la rottura è inevitabile, magari in questo modo:

Sono stati anni bellissimi quelli insieme. Ma le nostre priorità ci hanno portati lontano l’uno dall’altro. Questo non significa che non ti ami più, ma significa che le nostre strade devono separarsi o finiremo per odiarci prima o poi. Ognuno di noi merita di stare con una persona che decida di percorrere la strada insieme.

Chiudere una relazione: l’importanza delle parole finali

C’è chi potrebbe pensare che le parole di addio in una relazione non siano importanti. Nel lungo periodo potrebbe aver ragione, ma non nel breve periodo, perché sono proprio quelle che ci si ricorda. Anche se una relazione termina nel modo più pacifico del mondo, per giorni, settimane o forse mesi, non si potrà fare a meno di rimuginare su ciò che è accaduto. E di soffrire. Una frase rassicurante può dare conforto.

Frasi di addio: quando è il momento di lasciarsi

Il momento giusto per lasciarsi è quello immediatamente prima che tutto si rompa, soprattutto la fiducia. Sulla carta è facile: il dispiacere di rompere un rapporto più o meno durevole, il fatto che ci teniamo all’altra persona fa sì che si cerchi di dilazionare il più possibile il momento in cui dire basta. Non sempre è facile capirlo, perché potremmo affrontare un processo di negazione, ma è importante guardarci dentro: se abbiamo voluto davvero bene a una persona ma ora non più, è il momento di lasciarla andare. È solo rispetto, nient’altro.