Cose da sapere sulle iniezioni ascellari di neurotossine anti sudorazione

Le iniezioni di neurotossine anti sudorazione sono un trattamento medico utilizzato per controllare la sudorazione eccessiva, nota anche come iperidrosi. Queste iniezioni contengono neurotossine, come il Botulino, che impediscono ai nervi di inviare segnali alle ghiandole sudoripare, riducendo la quantità di sudore prodotto.

I neuromodulatori, come Botox e Xeomin, sono conosciuti in ambito medico/estetico per le proprietà rimpolpanti per le quali vengono iniettati. Sono solitamente utilizzati nei trattamenti professionali contro rughe e linee di espressione, e non tutti sanno che riescono anche a bloccare i segnali nervosi che attivano le ghiandole sudoripare.

Iniezioni ascellari, quando la sudorazione eccessiva diventa un problema

Le iniezioni di neurotossine anti sudorazione sono utilizzate per trattare l’iperidrosi ascellare, ovvero la sudorazione eccessiva delle ascelle. Questa condizione può essere imbarazzante per chi ne soffre e compromettere la qualità della vita, causando ansia e isolamento sociale. La sudorazione eccessiva, per alcune persone, può diventare una questione di difficile risoluzione. Parliamo proprio dei casi più importanti in cui si può pensare di risolvere il problema attraverso le iniezioni, che sono generalmente riservate ai casi in cui i trattamenti topici e i farmaci orali non sono efficaci.

La procedura di iniezione di neurotossine anti-sudorazione viene effettuata esclusivamente da specialisti autorizzati e in un contesto ambulatoriale. Il professionista sanitario qualificato procede come segue:

la pelle viene pulita e disinfettata

lo specialista inizia a iniettare il farmaco con una siringa sottile nelle ascelle

La procedura dura solo pochi minuti e non richiede anestesia.

Iniezioni ascellari, efficacia e costi del trattamento

Le iniezioni di neurotossine anti sudorazione sono generalmente molto efficaci. Stando alle testimonianze raccolte dai professionisti che effettuano questo tipo di trattamento, la maggior parte dei pazienti vede una riduzione significativa della sudorazione entro poche settimane dalla procedura. Gli effetti durano da 4 a 6 mesi, a seconda del paziente, e il trattamento può essere ripetuto per mantenere i risultati sul lungo periodo.

Gli effetti collaterali più comuni delle iniezioni di neurotossine anti sudorazione sono dolore, gonfiore e rossore nella zona dell’iniezione. Questi sintomi di solito scompaiono entro poche ore o giorni. Raramente, i pazienti possono sperimentare effetti collaterali più gravi, come una reazione allergica o un’infezione.

Iniezioni ascellari, quanto costa il trattamento anti sudorazione

Il costo delle iniezioni di neurotossine anti sudorazione può variare. Molti dipende dal numero di sedute necessarie. In generale, possono essere costose e spesso non sono coperte dalle assicurazioni sanitarie. È importante discutere con il proprio medico per determinare oltre al costo preciso se il centro specializzato scelto per il trattamento offre opzioni di pagamento rateale.

Iniezioni ascellari, sì o no?

Abbiamo dunque visto come le iniezioni di neurotossine anti sudorazione possano essere una soluzione e una risposta efficace per la sudorazione eccessiva delle ascelle. Sebbene possa essere un trattamento costoso e da effettuare attraverso centri di medicina privati, può migliorare significativamente la qualità della vita delle persone che soffrono di disturbi come l’iperidrosi.

Iniezioni anti sudorazione, meglio chiedere al proprio medico prima di procedere

Prima di decidere se sottoporsi a questo tipo di iniezioni o no, è comunque importante discuterne con il proprio medico, per determinare se è la soluzione ideale alle proprie esigenze.