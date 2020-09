Rinofiller: “scolpire” il naso senza chirurgia

Il bisturi non è l’unica maniera per rendere più armoniosi viso e profilo: grazie al rinofiller, un trattamento di medicina estetica che ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni, è possibile “scolpire” il naso senza chirurgia.

Il rinofiller, come è facile intuire dal nome del trattamento, utilizza il filler, generalmente iniezioni di acido ialuronico e botox, per uniformare e correggere le linee del naso. Questa operazione, in passato, era possibile solo entrando in sala per una rinoplastica.

La correzione del naso, del resto, è uno degli interventi di chirurgia estetica più richiesti del settore Beauty. Nel mondo si trova al quarto posto tra i più eseguiti, con oltre 870mila operazioni, dopo blefaroplastica (per la pelle in eccesso degli occhi), liposuzione e mastoplastica (aumento, diminuzione e ricostruzione del seno). In particolare, l’Italia è al quinto posto per numero rinoplastiche effettuate, preceduta da Brasile, Messico, Stati Uniti e Giappone. A chiederla di più sono le donne, con un netto 75% del totale, contro il 25% degli uomini.

Insomma, numeri importanti per correggere una caratteristica estetica considerata come un difetto e spesso causa di insicurezze e angosce. Fino a qualche anno fa, non c’era una via di mezzo tra il make-up correttivo come il contouring per un naso aquilino o adunco e l’operazione della rinoplastica. Oggi, grazie al rinofiller, è possibile puntare a una soluzione meno invasiva (e costosa) della chirurgia. Che riesce comunque a modellare il naso in maniera semipermanente, a cambiare i lineamenti migliorando l’armonia del volto.

Vi abbiamo incuriosite? Ecco come funziona, quando è consigliato, durata e prezzo del rinofiller per il naso.

Come funziona il rinofiller

Il rinofiller è conosciuto anche come rinoplastica non chirurgica. Consiste in micro-infiltrazioni sottocutanee nella zona del naso di sostanze riempitive, solitamente acido ialuronico, ma in alcuni casi anche botox, nome commerciale della tossina botulinica.

Le zone interessate divengono più uniformi e levigate una volta corrette con le sostanze, che sono biocompatibili e vengono dunque riassorbite con il tempo dal corpo.

Filler per il naso: quando è consigliato

Il rinofiller è consigliato tutte le volte in cui è necessario correggere piccoli difetti del naso e non si desideri puntare su una soluzione invasiva come l’intervento chirurgico. In particolare, permette di correggere:

la punta del naso;

del naso; la gobba del naso;

del naso; le narici ;

; il naso a sella.

Consente di intervenire, insomma, in presenza di piccoli difetti, di quei dettagli che possono far sentire a disagio e possono minare la fiducia nel proprio aspetto fisico. Il rinofiller, ovviamente, non può però sostituire la rinoplastica in caso di interventi di maggiore entità, non solo di chirurgia estetica, ma anche di natura medica come il setto nasale deviato o l’ipertrofia dei turbinati.

Durata e prezzo del trattamento

Il rinofiller è un trattamento di medicina estetica che si svolge in ambulatorio. È fondamentale sottolineare come ad eseguirlo debba essere necessariamente uno specialista di Medicina estetica, non un estetista o un visagista. Per ottenere il massimo risultato senza correre rischi, quindi, niente saloni o centri estetici, ma solo ambienti ambulatoriali certificati.

Per il resto, il rinofiller viene praticato senza anestesia, in quanto le iniezioni possono causare solo un leggero fastidio. Subito dopo le infiltrazioni è possibile riprendere la vita di tutti i giorni, salvo diverse indicazioni del medico.

Le sedute durano tra 15 e i 25 minuti, in base alle problematiche da trattare, e l’effetto della correzione è visibile fino a 10 mesi/un anno. Il costo? Tra i 300 e i 500 euro, in base al centro cui ci si rivolge, ai materiali e alla zona da trattare.