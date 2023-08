Cos'è la tecnica del triplo lavaggio dei capelli e 3 tris di shampoo consigliati

I capelli sono una parte fondamentale della nostra immagine e del nostro stile personale, ed è quindi comprensibile che cerchiamo costantemente di mantenerli sani, lucenti e ben curati. Nel vasto mondo della cura dei capelli, esistono numerosi metodi e tecniche che promettono risultati straordinari. Uno di questi metodi è il triplo lavaggio dei capelli, una pratica che sta guadagnando sempre più popolarità grazie ai suoi vantaggi per la salute dei capelli. Ma cosa significa esattamente questa tecnica e quali sono i tris di shampoo consigliati?

Che cos’è la tecnica del triplo lavaggio dei capelli

Il triplo lavaggio dei capelli è una procedura che coinvolge il lavaggio dei capelli con lo shampoo per ben tre volte di seguito durante la stessa sessione di lavaggio. Potrebbe sembrare una pratica eccessiva, ma in realtà offre diversi benefici per la salute dei capelli. Questa tecnica è particolarmente utile per le persone con capelli molto grassi, con residui di prodotti o con problemi di cuoio capelluto come la forfora. Oltre a quelli grassi, anche i capelli fini e sottili traggono notevoli benefici dalla tripla detersione, poiché tendono a sporcarsi più facilmente.

La prima volta che si lavano i capelli, lo shampoo agisce principalmente per rimuovere lo sporco , l’olio in eccesso e i residui di prodotti styling.

, l’olio in eccesso e i residui di prodotti styling. La seconda volta, lo shampoo penetra più in profondità , pulendo i follicoli piliferi e stimolando la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto.

, pulendo i follicoli piliferi e stimolando la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Infine, il terzo lavaggio aiuta a idratare i capelli e a fornire nutrimento alle ciocche, lasciandole morbide e setose.

Tuttavia, è importante sottolineare che il triplo lavaggio dei capelli potrebbe non essere adatto a tutti. Le persone con capelli secchi o danneggiati potrebbero riscontrare un peggioramento della condizione dei capelli a causa della perdita di oli naturali durante i lavaggi ripetuti. Pertanto, è sempre meglio adattare la frequenza e il tipo di lavaggio alle proprie esigenze specifiche.

Questa tecnica, simile al trend del triple cleansing nella skincare, prevede l’uso dello shampoo per tre volte di fila, intervallando le ripetizioni con accurati risciacqui. La tripla detersione dei capelli risulta particolarmente efficace per coloro che hanno una routine di haircare ben strutturata, utilizzando diversi prodotti per lo styling come oli, creme anticrespo, spray o mousse volumizzanti, lacca e shampoo secco. Questo metodo permette di pulire a fondo sia il cuoio capelluto che le ciocche, eliminando i residui di sporco, le cellule morte e l’eccesso di sebo, oltre a prolungare i tempi tra un lavaggio e l’altro.

È importante sottolineare che la tripla detersione dei capelli non deve essere incorporata nella propria routine quotidiana come abitudine consolidata. Invece, è una tecnica da adottare occasionalmente, quando i capelli sembrano particolarmente appesantiti e hanno bisogno di una detersione profonda. Integrare questa pratica di tanto in tanto aiuterà a mantenere la chioma sana e pulita, evitando di affaticare eccessivamente i capelli con lavaggi troppo frequenti.

Come strutturare la tripla detersione dei capelli

Una componente essenziale del triplo lavaggio dei capelli è la scelta degli shampoo giusti. Non tutti gli shampoo sono creati uguali, e per ottenere i migliori risultati, è necessario selezionare prodotti di alta qualità adatti al proprio tipo di capelli. Ecco tre tris di shampoo consigliati per diverse esigenze:

1. Tris per capelli grassi:

Kérastase Résistance Volumifique, Shampoo Volumizzante, Per Capelli Fini e Piatti, Bain, 250 ml Un prodotto pensato appositamente per le chiome senza volume e che grazie ai suoi principi avvolge il capello per rafforzarne le fibre in profondità e donargli massimo volume e leggerezza. 22 € su Amazon 26 € risparmi 4 €

Uno shampoo purificante per il primo lavaggio, per rimuovere impurità e sebo in eccesso.

Uno shampoo volumizzante per il secondo lavaggio, per dare corpo e leggerezza ai capelli.

Uno shampoo delicato a base di erbe o oli naturali per il terzo lavaggio, per idratare e nutrire senza appesantire i capelli.

2. Tris per capelli secchi e danneggiati:

Kerastase- Shampoo nutrizionale per capelli secchi Il Kerastase è uno shampoo nutriente, creato specificamente per capelli secchi e sensibilizzati. 24 € su Amazon Pro L'effetto sulla chioma è persistente e duraturo.

Protegge i capelli dall'ossidazione

Garantisce un nutrimento prolungato Contro Rispetto ad altri prodotti, è leggermente più costoso

Uno shampoo idratante e riparatore per il primo lavaggio, per nutrire e idratare intensamente.

Uno shampoo ricco di proteine per il secondo lavaggio, per rinforzare la struttura dei capelli.

Uno shampoo a base di oli essenziali per il terzo lavaggio, per sigillare l’idratazione e ridurre il crespo.

3. Tris per cuoio capelluto sensibile o con forfora:

La nostra scelta Shampoo Antiforfora Cosmeteria Verde Made in Italy A base di estratti di Mirto e Bergamotto dalle potenti virtù deforforanti, lenitive e rinforzanti 16 € su Amazon Pro Soddisfatti o rimborsati

Con eccellenze botaniche italiane

Bellezza sostenibile Contro Nessuno

Un prodotto ideale per chi vuole unire un efficace effetto anti-forfora a un prodotto proveniente da una realtà sostenibile e che trae la sua forza dalla natura. Tutti i prodotti Cosmeteria Verde, infatti, sono basati su eccellenze botaniche italiane, raccolte e lavorate in Italia, secondo rigorosi criteri di rispetto ambientale. Questo shampoo antiforfora è a base di estratti di Mirto e Bergamotto, dalle potenti virtù lenitive e rinforzanti.