Cosmetici farmacia: i migliori da acquistare

I cosmetici farmacia sono sempre più amati dalle beauty addicted: i prodotti di bellezza in vendita nella farmacie non sono più dedicati esclusivamente a pelli problematiche o con patologie.

Sui banchi è possibile trovare creme idratanti e anti-aging all’avanguardia, creme per la cura del corpo ma anche prodotti per il make-up e per l’igiene personale che vantano spesso un ottimo Inci e un buon rapporto qualità-prezzo.

Ecco le cinque marche di cosmetici farmacia preferite dalla redazione, con i prodotti di bellezza per il viso e per il corpo migliori da acquistare.

1. Cosmetici farmacia: Caudalie

I cosmetici per la cura del viso e del corpo Caudalie sono formulati con ingredienti naturali ad alta efficacia. La storia di Caudalie ha inizio a Bordeaux, in una proprietà ricca di vigneti: qui Mathilde Thomas, dopo aver scoperto le straordinarie proprietà dei polifenoli ricavati dai semi d’uva, decide di fondare un’azienda specializzata nella creazione di prodotti basati su queste sostanze naturali.

Premier Cru La Crema Occhi

Offre un’azione anti-età globale unita a un effetto bellezza immediato. Perfettamente idratata, la pelle è liscia e rassodata. Borse e occhiaie sono attenuate per uno sguardo che si illumina di nuova giovinezza. Texture piacevole e vellutata con effetto mat.

Prezzo consigliato: 54 euro

2. Nuxe

I prodotti cosmetici Nuxe combinano la forza della natura, l’efficacia della scienza e il piacere dei sensi per la massima soddisfazione nell’uso. Questa combinazione si riflette nel nome stesso del marchio, sorto dalla fusione delle parole “Nature” (natura) e “Luxury” (lusso), e in tutti i prodotti Nuxe. I prodotti cosmetici Nuxe non contengono parabeni né oli minerali.

Huile Prodigieuse

Apporta i benefici degli oli vegetali in un’inedita texture secca che si assorbe rapidamente e non lascia residui untuosi sulla pelle. La sua formula naturale (98,1%), ricca di vitamina E, priva di silicone e oli minerali, esercita un’azione prodigiosa su viso, corpo e capelli. Con un solo gesto, la pelle è nutrita, riparata e sublimata e i capelli appaiono morbidi e luminosi.

Prezzo consigliato: 15 euro

3. I cosmetici farmacia di Skin Ceuticals

Fabbricati negli USA, i prodotti per il trattamento della pelle sono utilizzati in farmacie selezionate. Le formule sono studiate per prevenire e correggere i segni di foto e crono invecchiamento al fine di preservare il benessere della pelle e migliorarne l’aspetto.

H.A. Intensifier

Siero correttivo multi-funzionale in grado di aumentare i livelli di acido ialuronico nella pelle. Favorisce il rinnovo di volume e elasticità per una pelle levigata e compatta, dal colorito ridefinito e perfezionato con una visibile riduzione della comparsa rughe.

Prezzo consigliato: 97 euro

4. Dolomia, cosmetici farmacia

I prodotti Dolomia, prodotti con le piante dolomitiche, sono studiati per contrastare le tre dimensioni dell’inquinamento cutaneo, riportando la pelle alla sua bellezza e luminosità originarie. Le materie prime di prima qualità sono attentamente selezionate e vengono eseguiti costanti verifiche sui residui di metalli pesanti. Tutti i prodotti sono paraben tested.

Latte Idro-Tonificante

Un fluido fresco e sottile per donare elasticità, tono e idratazione alla pelle del corpo, stimolando la sua vitalità. Formulata con Principio 46-12, un mix botanico realizzato in esclusiva dal laboratorio Dolomia.

Prezzo consigliato: 35 euro

5. Filorga

Fondato nel 1978, Filorga è il primo laboratorio francese di medicina estetica a progettare, sviluppare e produrre iniettabili utilizzati dai maggiori specialisti medici del mondo. Nel 2007, il marchio ha messo a disposizione del grande pubblico la propria esperienza in medicina estetica creando una rivoluzionaria linea di trattamenti anti-aging, formulata sulla base di NCEF, un complesso unico nel suo genere che racchiude i principi attivi utilizzati in iniezione.

Time Filler Mat

Crema protettiva idratante che riduce già dopo 3 giorni rughe, pori e imperfezioni si riducono. La pelle è più bella, levigata, non lucida.

Prezzo consigliato: 63 euro