Dakota e Elle Fanning per la prima volta insieme in un film

Sorelle nella vita e sul grande schermo: Dakota ed Elle Fanning saranno presto protagoniste del film nato dall’adattamento cinematografico diretto da Melanie Laurent del bestseller internazionale The Nightingale di Kristin Hannah, previsto in sala negli Stati Uniti il 25 dicembre 2020.

Dakota ed Elle Fanning, per la prima volta insieme sul set, interpreteranno le due sorelle che nel romanzo ambientato nella Francia della Seconda Guerra Mondiale, devono lottare per sopravvivere e resistere all’occupazione tedesca.

“The Nightingale sarà la prima volta che saremo insieme sullo schermo. Abbiamo interpretato lo stesso personaggio in epoche diverse ma non ci siamo mai parlati davanti a una telecamera. Per anni, abbiamo cercato un film che avesse a che fare l’uno con l’altro e poi è apparso questo gioiello“, hanno fatto sapere le Fanning in una dichiarazione congiunta. “Come sorelle, condividiamo il nostro talento artistico dando vita a una storia sorella così potente è un sogno diventato realtà. Siamo così fortunati ad avere la nostra impavida regista, Melanie Laurent, a guidarci lungo il viaggio. Facciamo questo, sorella !!! ”

Dana Stevens ha scritto la sceneggiatura di The Nightingale. Elizabeth Cantillon produrrà attraverso la sua società di produzione The Cantillon Company.

The Nightingale, pubblicato in 45 lingue e venduto in 3,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti (per 114 settimane al primo posto nella lista dei libri più venduti del New York Times ) è ispirato alla storia vera di una donna belga, Andrée de Jongh, che ha aiutato ad abbattere i piloti alleati per sfuggire al territorio nazista.

Elle Fanning è stata la protagonista di Maleficent 2 Mistress of Evil al fianco di Angelina Jolie ed è la Violet Markey nel film Netflix All the Bright Places.

Dakota Fanning, invece, è apparsa di recente in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino e tornerà presto nei panni di Sara Howard nella seconda stagione della serie tv The Alienist, intitolata Angel of Darkness.