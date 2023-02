Sanremo 2023, il tutorial ufficiale per il balletto di Furore di Paola e Chiara

Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 e in molti – Amadeus compreso – hanno tirato un sospiro di sollievo, constatando che, infondo, è stata molto più tranquilla della prima. Ma non per tutti, i fan di Paola e Chiara, infatti, si sono finalmente potuti scatenare sulle note di Furore. Le sorelle Iezzi, infatti, sono tornare a esibirsi live, dopo una pausa di 13 lunghi anni, proprio sul palco dell’Ariston.

Sono andate in onda verso la fine della diretta, ma i veri fan sono rimasti in piedi solo per loro. E il duo canoro non li ha delusi! Paola e Chiara si sono infatti esibite con Furore, un pezzo dance che richiama le sonorità che le hanno rese tanto celebri nel passato, quelle di Vamos a bailar e di Festival. La performance – con tanto di ballerini – ha infiammato il palco della kermesse musicale.

Un ritorno in vero stile Anni Duemila: non è passato di certo inosservato il tono sparkling dei loro abiti identici, un look scintillante (tempestato di paillettes e gioielli Swarovski) firmato Dolce&Gabbana.

Ma le sorelle Iezzi non hanno finito con le sorprese e i regali ai fan. Subito dopo l’esibizione, infatti, è comparso sul profilo Instagram di Sanremo un video tutorial in cui lei due hanno mostrato la coreografia ufficiale del balletto di Furore. Da ballare con gli amici in discoteca o semplicemente da utilizzare per i contenuti di TikTok, una moda che certamente spopola fra i più giovani.

A Novella 2000, Paola e Chiara hanno anche spiegato come è nato il balletto del brano: