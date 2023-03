Carolina Crescentini si confessa: tra scene di sesso e il grande sogno

Intervistata nel corso della trasmissione televisiva di RaiDue, Belve, l’attrice Carolina Crescentini si è lasciata andare a un racconto senza filtri, che ha spaziato dalle sue esperienze lavorative ai sogni nel cassetto, passando per le scene di sesso che l’hanno vista protagonista sul set di film e serie, compresa la seguitissima fiction prodotta da Picomedia, Mare Fuori.

In tal senso, l’attrice ha confessato alla presentatrice, Francesca Fagnani:

Le scene di sesso? Beh, se è necessario a livello drammaturgico, le faccio. Però, c’è da dire che, di solito, non servono a niente. È, un po’, come dicevano gli sceneggiatori di Boris, che si chiedevano “e ora che gli facciamo fare?!” per poi rispondersi: “Facciamoli scopa’ così, de botto, senza senso!”. Ecco, la situazione è un po’ quella.

E, proprio in merito alle scene più hot di Mare Fuori, Carolina Crescentini ha aggiunto:

Per esempio, in Mare Fuori c’è una scena in cui io e il comandante stiamo inseguendo due latitanti, ma li perdiamo. E che facciamo io e il comandante?! Ma sì, diamogli tempo… andiamo a scopa’. Per questo, dico, è proprio come si vede in Boris… “scopa’, così de botto, senza senso!”.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha rivelato il suo più grande sogno: “Lavorare un giorno con il regista Paolo Sorrentino”, per cui “ho fatto dei provini, ma non è mai successo di lavorare insieme. Evidentemente non ero giusta. Ero molto giovane, non avevo esperienza. Se avessi avuto quella possibilità, non me la sarei giocata bene. Ma adesso sono pronta”.

Infine, il retroscena sulla mezza gaffe che l’ha vista protagonista sulla scalinata dell’Ariston in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo: